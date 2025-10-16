Κριστίνα Αγκιλέρα: Η ταινία «Christmas in Paris» για τα 25 χρόνια του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της

Η φιλόδοξη παραγωγή γυρίστηκε για την 25η επέτειο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της πολυβραβευμένης με Grammy καλλιτέχνιδας, «My Kind of Christmas» και μάλιστα ο βραβευμένος με Emmy δημιουργός Σαμ Ρεντς, ο οποίος σκηνοθέτησε και την ταινία «Taylor Swift: The Eras Tour» (με έσοδα άνω των $261 εκατομμυρίων) ανέλαβε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Αγκιλέρα, με παραγωγό τη Next of Kin.

Η ταινία-συναυλία γυρίστηκε στο Μουσείο Quai Branly στο Παρίσι μπροστά σε κοινό 250 καλεσμένων. Η σταρ ερμήνευσε κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, καθώς και μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν την καριέρα της με φόντο τον Πύργο του 'Αιφελ που είχε μετατραπεί σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μεταξύ των τραγουδιών, η Αγκιλέρα μιλάει για την αγάπη, τη μητρότητα, τη δημιουργική αναγέννηση και την καλλιτεχνική της πορεία. Επιπλέον, η ταινία περιλαμβάνει πλάνα από το διάσημο καμπαρέ Crazy Horse, όπου η τραγουδίστρια ερμηνεύει κάποιες από τις επιτυχίες της.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Αγκιλέρα έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχει αποσπάσει, μεταξύ άλλων, επτά βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων δύο Latin Grammy.