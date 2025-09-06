Κρήτη: «Δώρα ζωής» από 37χρονο σε τέσσερις συνανθρώπους του – Η γενναία απόφαση της οικογένειας

Με τον θάνατό του χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους. Ένας 37χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός, όμως η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του.



Χθες (5/9) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της δωρεάς οργάνων και ιστών, χαρίζοντας ελπίδα σε ασθενείς που περίμεναν ένα θαύμα.



Συγκεκριμένα, δωρήθηκαν οι πνεύμονες, το ήπαρ, οι νεφροί και οι κερατοειδείς του 37χρονου, μέσα από μια άψογη συνεργασία ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων από το Βενιζέλειο, το Ωνάσειο, τον Ευαγγελισμό, το ΠΑΓΝΗ, αλλά και εξειδικευμένες ομάδες από Ρώμη και Μιλάνο.

Ο καθοριστικός ρόλος

Καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας Ηρακλείου, που φρόντισαν ώστε η μεταφορά των οργάνων να γίνει με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είχε τον κεντρικό συντονισμό σε κάθε στάδιο.



Ο διοικητής του Βενιζελείου, Κώστας Δανδουλάκης μιλώντας στο cretalive, τόνισε ότι «η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας».



Η Διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 37χρονου, υπογραμμίζοντας πως η γενναιότητα και η πράξη αλληλεγγύης τους χάρισαν το πολυτιμότερο δώρο: τη ζωή.