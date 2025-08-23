Κρήτη: Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Αγοραστάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 75 ετών.



Ο Γιώργος Αγοραστάκης προσωπικός φίλος, συνεργάτης και άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν και ο θεράπων της διαθήκης τού μεγάλου μουσικοσυνθετη, είχε δώσει μεγάλο αγώνα τόσο για τη μνήμη του Μίκη όσο και για τη διάσωση και διάδοση του συνόλου του έργου του. Για χρόνια άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Αγοραστάκης είχε πέρα της κοινωνικής του δράσης και συγγραφική.



Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα ψαλλεί η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Χώρα Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Θλίψη στα Χανιά και συλλυπητήρια



Φορείς, κόμματα και σύλλογοι των Χανίων εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη.



Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε για τον Γιώργο Αγοραστάκη: «Υπηρέτησε με συνέπεια, ακεραιότητα και ήθος την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες των Χανίων, ενώ ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη εργάστηκε με αφοσίωση για τη διατήρηση και διάδοση του έργου και της πνευματικής παρακαταθήκης του μεγάλου μας δημιουργού. Η προσφορά του αποτελεί παρακαταθήκη για όλους μας».



Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμα του για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, αναφέρει: «Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, άξιου αυτοδιοικητικού στελέχους, ακούραστου ανθρώπου του πολιτισμού και καλού φίλου. Η είδηση του θανάτου του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία των Χανίων και ολόκληρης της Κρήτης. Υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος που με συνέπεια και αφοσίωση υπηρέτησε τον τόπο του από κάθε θέση που κατείχε. Στη μακρά αυτοδιοικητική του πορεία, ως αντινομάρχης Χανίων, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα, διακρίθηκε για το ήθος, την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο.



Η συνεργασία μας υπήρξε στενή και ειλικρινής, θεμελιωμένη στον κοινό μας στόχο για την πρόοδο και την ευημερία της Κρήτης. Μας ένωνε το κοινό μας όραμα για την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας και, κυρίως, του οικουμενικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ο Γιώργος Αγοραστάκης αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με πάθος και ανιδιοτέλεια στην προβολή της τεράστιας παρακαταθήκης του μεγάλου μας συνθέτη. Η απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, σε μια χρονιά-ορόσημο για τον Μίκη Θεοδωράκη, μας γεμίζει με επιπλέον θλίψη. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευγένεια, την καλλιέργεια και την αστείρευτη αγάπη του για την Κρήτη και τον πολιτισμό της.

«Προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα»



Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Αγοραστάκη, μια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, στον πολιτισμό και στη δημόσια ζωή. Υπηρέτησε με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση τον τόπο του, είτε μέσα από την πορεία του στην αυτοδιοίκηση, ως αντινομάρχης και στέλεχος του ΟΑΔΥΚ, είτε ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, όπου στάθηκε σημαιοφόρος της διάδοσης του έργου του μεγάλου μας δημιουργού, παραμένοντας πιστός στις αξίες και στα οράματά του.



Η συγγραφική του δραστηριότητα εμπλούτισε τον τόπο μας με έναν σπάνιο πνευματικό θησαυρό- μια πολυδιάστατη και τεκμηριωμένη αποτύπωση της προσωπικότητας και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Ως μελετητής, αλλά και ως εκτελεστής της διαθήκης του κορυφαίου δημιουργού, εργάστηκε με αυταπάρνηση μέχρι το τέλος, προκειμένου να υλοποιήσει τις επιταγές του. Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε αγωνιστής δημοκράτης με ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα, χωρίς ποτέ να θυσιάσει την αντικειμενικότητα και το ήθος του. Αντίθετα, με το παράδειγμά του, με τον λόγο και το έργο του, τίμησε τα Χανιά και την Κρήτη.



Θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι, κατά τη διάρκεια της δύσκολης μάχης που έδωσε για την υγεία του, υπήρξε για τον Γιώργο μεγάλη παρηγοριά και ανακούφιση το γεγονός ότι οι στόχοι που ο ίδιος οραματίστηκε για τη διατήρηση και την ανάδειξη της κληρονομιάς του Μίκη Θεοδωράκη προχωρούν σήμερα προς υλοποίηση από τον Δήμο Χανίων, αποτελώντας την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους, στον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και σε όλους τους συνεργάτες του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει».

«Άφησε παρακαταθήκη στην κοινότητα»



Συλλυπητήριο Μήνυμα απέστειλε και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής: «Βαθύτατη θλίψη νιώσαμε στο άκουσμα του θανάτου του Γιώργου Αγοραστάκη. Ο Γιώργος υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ενεργούς ανθρώπους του τόπου μας, που υπηρέτησε πιστά με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα τους πολίτες των Χανίων, από κάθε θέση ευθύνης. Ως στέλεχος του ΟΑΔΥΚ, ως αυτοδιοικητικό πολιτικό στέλεχος και αντινομάρχης Χανίων, ως πρόεδρος του Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.



Μέσα από το συγγραφικό του έργο, άφησε παρακαταθήκη στην Κοινότητα μια ολοκληρωμένη εικόνα του Θεοδωράκη, αναλύοντας όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του και του έργου του. Υπήρξε ένας κοινωνικός Αγωνιστής, με ξεκάθαρη ιδεολογία, που δεν επέτρεπε όμως να του αφαιρεί την αντικειμενικότητα των λόγων και των πράξεων του.



Τα τελευταία χρόνια, πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις να υλοποιήσει τις επιταγές του Μεγάλου μας Μίκη, καθώς ο Κορυφαίος Δημιουργός τον είχε χρίσει εκτελεστή της διαθήκης του. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του. Έφυγε μετά από τον τιτάνιο αγώνα που έδωσε με την ασθένειά του, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό. Η συνέχεια και η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί χρέος της Κοινωνίας των Χανίων στη Μνήμη του».