Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες βαριάς συντήρησης στις σήραγγες Μαύρων Λιθαριών

Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές εντός της δίδυμης σήραγγας Τ11 (Μαύρα Λιθάρια), από την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 έως και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, απαιτείται ο εναλλάξ αποκλεισμός των σηράγγων και οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν διαδοχικά στις ακόλουθες φάσεις:

Α’ Φάση – Αποκλεισμός κλάδου προς Αθήνα

Αποκλεισμός του κλάδου προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 143,30 έως τη Χ.Θ. 141,30. Αποκλεισμός του κλάδου προς Πάτρα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

Β’ Φάση – Αποκλεισμός κλάδου προς Πάτρα

Αποκλεισμός του κλάδου προς Πάτρα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Η κυκλοφορία προς Αθήνα δεν επηρεάζεται. Οι ανωτέρω Φάσεις Α’ και Β’ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 15 ημερολογιακές ημέρες εκάστη. Σημειώνεται δε ότι με την ολοκλήρωση Α’ Φάσης εργασιών, θα εκκινήσει άμεσα η Β’ Φάση.



Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.