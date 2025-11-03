Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 42ο Κλασσικό Μαραθώνιο στην Αττική το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Τροχαία Αττικής το Σάββατο 8 Νοεμβρίου λόγω της διεξαγωγής του 42ου Κλασσικού Μαραθωνίου ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Μαραθώνα και θα καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την ομαλή διεξαγωγής του αγώνα δρόμου, από τις 12:00 έως τις 15:30 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους παρακάτω οδικούς άξονες του Μαραθώνα.

Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.