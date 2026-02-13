Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Κόρινθος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Κόρινθος, καθώς προγραμματίζονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος που αφορούν την αναβάθμιση των ασφαλτικών στρώσεων. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο τακτικό πρόγραμμα συντήρησης του οδικού άξονα με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα τμήματα του δικτύου.

Πότε και για πόση ώρα κλείνει η έξοδος

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρος αποκλεισμός της εξόδου του κόμβου Νέας Περάμου, στη χιλιομετρική θέση 33,4, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και θα ισχύσει από τις 07:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο δεν θα είναι δυνατή, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση οδηγών

Η κυκλοφορία των οδηγών που κινούνται από Κόρινθο προς Νέα Πέραμο θα εξυπηρετείται μέσω του προηγούμενου κόμβου Πάχης, στη χιλιομετρική θέση 41,3, όπου θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση για την ομαλή καθοδήγηση των οχημάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους οδηγούς να προγραμματίζουν έγκαιρα τη διαδρομή τους ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν πιστά την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από την περιοχή των έργων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.