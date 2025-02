1.000 κορυφαίοι καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν βουβό δίσκο και τα βάζουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το άλμπουμ έχει τίτλο «Is This What We Want» και σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή των ακροατών για τους κινδύνους που κρύβονται με το ΑΙ.