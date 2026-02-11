Κύπελλο Ελλάδας: Live η αναμέτρηση Λεβαδειακός-ΟΦΗ για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Η πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα γίνει γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (11/02). Λεβαδειακός και ΟΦΗ κοντράρονται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στη ρεβάνς του 1-1.

Οι δυο ομάδες θέλουν να γράψουν ιστορία, για διαφορετικούς λόγους και να πάρουν το μαγικό χαρτάκι για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Θυμίζουμε πως σε περίπτωση που το συνολικό σκορ είναι ισόπαλο θα ακολουθήσει παράταση και, αν χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι

