Κύπελλο Ελλάδας: Live η αναμέτρηση Λεβαδειακός-ΟΦΗ για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό
Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο γήπεδο της Λιβαδειάς με στόχο τη νίκη που θα τους οδηγήσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα γίνει γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (11/02). Λεβαδειακός και ΟΦΗ κοντράρονται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στη ρεβάνς του 1-1.
Οι δυο ομάδες θέλουν να γράψουν ιστορία, για διαφορετικούς λόγους και να πάρουν το μαγικό χαρτάκι για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Θυμίζουμε πως σε περίπτωση που το συνολικό σκορ είναι ισόπαλο θα ακολουθήσει παράταση και, αν χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι