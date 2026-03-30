Κύπρος: Το Ιράν «διώχνει» τους τουρίστες ενόψει Πάσχα - Μπαράζ ακυρώσεων και χαμηλές τιμές

Μειωμένη κατά πολύ είναι η τουριστική κίνηση στην Κύπρο το φετινό Πάσχα μετά τις επιθέσεις με drones από το Ιράν στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων υποχώρησαν έως και 40%, με τους Βρετανούς τουρίστες να ακυρώνουν μαζικά τις κρατήσεις τους, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους. Ο τουρισμός πληρώνει βαρύ τίμημα, ενώ οι τοπικές οικονομίες ανησυχούν για την επόμενη σεζόν.

Φωτογραφίες από τη Λεμεσό και τον Πρωταρά στην Κύπρο δείχνουν άδειες παραλίες και ερημωμένους δρόμους, περιοχές που συνήθως γεμίζουν κόσμο κατά την περίοδο του Πάσχα. Οι επιθέσεις του Ιράν ξεκίνησαν μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ενώ στις 2 Μαρτίου ένα drone χτύπησε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι προκαλώντας κύμα ακυρώσεων.

Τα στοιχεία, σύμφωνα με την Dailymail, δείχνουν πως οι ακυρώσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκαν από 15% σε σχεδόν 100% τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση, ενώ οι ξενοδόχοι μιλούν για πτώση κρατήσεων σχεδόν 40% τόσο για τον Μάρτιο όσο και για τον Απρίλιο. Η Κύπρος, που υποδέχτηκε 4 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 1/3 των αφίξεων.

Η αβεβαιότητα από τη σύγκρουση επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή, με επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συγκρούεται με τη Χεζμπολάχ. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί τουρίστες να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους, αναζητώντας πιο ασφαλείς προορισμούς, όπως οι: Μάλτα, Κροατία και Ιταλία.

Οι τιμές διαμονής έχουν ήδη μειωθεί: στην Κύπρο κατά 12% τον Απρίλιο και Μάιο, ενώ σε δημοφιλείς προορισμούς της Τουρκίας, όπως το Μπόντρουμ, οι τιμές κατρακύλησαν πάνω από 25%. Παράλληλα, αρκετές ταξιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν πακέτα «ευκαιρίας» για Κύπρο και Τουρκία προσπαθώντας να προσελκύσουν τουρίστες που ανησυχούν για την ασφάλειά τους.