«Κύριος» ο Καμμένος μπροστά στους πρώην συντρόφους του Τσίπρα

Και αφού είμαστε στα του ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα κτλ αξίζει να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη που έκανε φίλος και ψηφοφόρος του χώρου από τα χρόνια του Συνασπισμού:

«Ο Καμμένος μπροστά στους πρώην συντρόφους (του Τσίπρα) είναι «κύριος» πραγματικά» είπε σε πολιτική παρέα που συζητούσε για τις εξελίξεις στο λεγόμενο «προοδευτικό φάσμα».

Και εάν το σκεφτεί κάποιος ψύχραιμα, κυνικά και εντελώς αντικειμενικά, ο Πάνος Καμμένος έχει φερθεί «με το γάντι» στον Αλέξη Τσίπρα - τουλάχιστον μέχρι τώρα - από την ώρα και τη στιγμή που ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ.

Από την άλλη, στην Αμαλίας δεν προλαβαίνουν να μετράνε καθημερινά τις πέτρες που «πετούν» οι πρώην σύντροφοι, πρωτοκλασάτοι, της «Πρώτης Φοράς».

Από τον Βαρουφάκη και τον Τσακαλώτο έως την Ζωή και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι μπορεί να ακολουθήσουν εάν τελικά επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σύντομα να μας αποχαιρετήσει.

Βέβαια τους περισσότερους εξ΄ αυτών, ο κ. Τσίπρας φρόντισε να τους «στολίσει» κανονικά με τα γραφόμενα στην «Ιθάκη» και από την αρχή είχε επισημανθεί ο κίνδυνος της απάντησης από τη στιγμή που οι «πρωταγωνιστές» παραμένουν, μέχρι και σήμερα, πολιτικά ενεργοί ψάχνοντας ψήφους εκεί έξω.