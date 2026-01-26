Κύθνος: Επίδομα 1.000 επιπλέον ευρώ σε όποιον παιδίατρο εργαστεί στο νησί

Ο Δήμος Κύθνου ανακοίνωσε οικονομικά κίνητρα για την κάλυψη της σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού, προσφέροντας μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα επιλέξει να εγκατασταθεί και να εργαστεί στο νησί.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο δήμαρχος Σταμάτης Γαρδέρης υπογράμμισε ότι η Κύθνος δεν είχε ποτέ μόνιμο παιδίατρο, με τους κατοίκους να εξυπηρετούνται μόλις μία ή δύο φορές τον μήνα από ιδιώτη που ταξιδεύει στο νησί σε προγραμματισμένες ημερομηνίες.

«Είναι κρίμα να χρειάζεται να δίνουμε δέλεαρ για να έχουμε τα αυτονόητα. Για μεγάλο μέρος του χρόνου τα πλοία "τσακώνονται" για το ποιο θα δέσει στο λιμάνι και μόλις πέσει η αυλαία του καλοκαιριού, μας ξεχνούν», ανέφερε ο δήμαρχος, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι της Κύθνου.