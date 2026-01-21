«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ξεκινά πανελλαδικά, ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» σχεδιάστηκε για να καλύψει ένα από τα πιο πιεστικά κενά της καθημερινότητας, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αφορά τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας με τον γονέα.

Η πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους κατέγραψε 925 ενεργά συμφωνητικά, με την καθολική επέκταση του προγράμματος να αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ έως τρεις μήνες

γονείς με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Πόσα χρήματα προβλέπονται

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

500 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης

300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης και ανέργους

Όπως σημείωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη , μιλώντας στο MEGA, «το πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως στη στήριξη της γυναίκας που θέλει να εργαστεί, χωρίς να αποκλείεται ο πατέρας, εφόσον πρόκειται για μονογονέα».

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Επιμελητές μπορούν να γίνουν ακόμη και παππούδες ή γιαγιάδες, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών:

τίτλοι σπουδών

πιστοποίηση πρώτων βοηθειών από αναγνωρισμένο φορέα

πιστοποιητικό υγείας

ποινικό μητρώο γενικής χρήσης

«Η πολιτεία θέτει στοιχειώδεις αλλά κρίσιμες προδιαγραφές για την ασφάλεια του παιδιού. Ο γονέας επιλέγει τον επιμελητή μέσα από την πλατφόρμα, στην περιοχή του», διευκρίνισε η υφυπουργός.

Παράλληλη ενίσχυση του δικτύου για γυναίκες – θύματα βίας

Γραμμή SOS και δομές υποστήριξης

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το εθνικό δίκτυο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ 46 συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν δωρεάν:

ψυχολογική υποστήριξη

εργασιακή συμβουλευτική

νομική καθοδήγηση

Παράλληλα λειτουργούν 20 ξενώνες φιλοξενίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί εργαλείαόπως το panic button και το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου.

Καμπάνιες και συνεργασίες

Σημαντικές θεωρούνται και οι συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς, όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και η Uber, αλλά και οι καμπάνιες ενημέρωσης σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καμπάνια ενημέρωσης για το «χάπι του βιασμού»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», με θύματα κυρίως νεαρές γυναίκες και φοιτήτριες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά:

κατανάλωση λίγων ποτών

απώλεια συνείδησης

σύγχυση και αμνησία

αδυναμία αντίδρασης χωρίς εμφανή σωματική βία

Η ουσία είναι ανιχνεύσιμη στο αίμα μόνο για λίγες ώρες, γεγονός που δυσχεραίνει την τεκμηρίωση του εγκλήματος.

«Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον δράστη»

Στόχος της καμπάνιας είναι η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων όπως ζάλη, ναυτία και απώλεια μνήμης, αλλά και η άμεση αναζήτηση βοήθειας.



«Θέλουμε να ενημερώσουμε, να αφυπνίσουμε και να δώσουμε ορατότητα στο φαινόμενο. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον δράστη», υπογράμμισε η Έλενα Ράπτη.