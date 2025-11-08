«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Έως 500€/μήνα για γιαγιάδες και παππούδες που φροντίζουν τα εγγόνια τους

Ένα από τα πιο πρωτοποριακά κοινωνικά προγράμματα των τελευταίων ετών, οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», επεκτείνεται πανελλαδικά από τα τέλη του 2025. Το πρόγραμμα στοχεύει να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των οικογενειών με μικρά παιδιά, δίνοντας παράλληλα επίσημο ρόλο στις γιαγιάδες και τους παππούδες που επιθυμούν να φροντίζουν τα εγγόνια τους, με αμοιβή που φτάνει έως τα 500 ευρώ το μήνα.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς λαμβάνουν voucher για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, ενώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες μπορούν να εγγραφούν ως επίσημοι επιμελητές, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών του προγράμματος.

Ολοκλήρωση διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr

Επιλογή από τους γονείς μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Για συνταξιούχους, δήλωση συμμετοχής στον ΕΦΚΑ, καθώς ισχύουν ειδικές διατάξεις για εργασία συνταξιούχων.

Οι αμοιβές γιαγιάδων και παππούδων

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς των γονέων:

500 ευρώ μηνιαίως, όταν και οι δύο γονείς εργάζονται πλήρως.

300 ευρώ μηνιαίως, για μερικώς εργαζόμενους ή ανέργους γονείς.

Η αμοιβή καταβάλλεται μέσω voucher , που καλύπτει τη φροντίδα του παιδιού στο οικιακό του περιβάλλον.

Έτσι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες αναγνωρίζονται πλέον ως επίσημοι φροντιστές, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εύκολη και ψηφιακά οργανωμένη:

Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα ntantades.gov.grμε τους κωδικούς Taxisnet.

Παρακολούθηση ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω howto.gov.gr : οι υποψήφιοι μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και απαντούν σε 30 ερωτήσεις αξιολόγησης μέσα σε 45 λεπτά. Απαιτείται επιτυχία τουλάχιστον 70%.

Οριστική εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, με επισύναψη τίτλου σπουδών (από απολυτήριο Γυμνασίου έως πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ) και λήψη μοναδικού αριθμού μητρώου φροντιστή.

Μετά την έγκριση, οι γιαγιάδες μπορούν να ξεκινήσουν επίσημα να φροντίζουν τα εγγόνια τους με ασφάλεια και αμοιβή.

Πλεονεκτήματα για οικογένειες και κοινωνία

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Οικονομική ενίσχυση για γονείς με βρέφη.

Αξιοποίηση συγγενών ως αξιόπιστων φροντιστών.

Μείωση κόστους παιδικής φροντίδας και διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης των μητέρων.

Ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις γενιές και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, το πρόγραμμα ενθαρρύνει ένα νέο μοντέλο κοινωνικής αλληλεγγύης, φέρνοντας πιο κοντά την οικογένεια, τη γειτονιά και το κράτος.

Προϋπολογισμός και επόμενα βήματα

Η πιλοτική φάση έχει ήδη στηρίξει 950 οικογένειες σε 62 δήμους, ενώ έχουν υπογραφεί 972 συμφωνητικά. Με την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος, ο προϋπολογισμός θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να καλυφθούν όλοι οι δήμοι της χώρας έως τον Μάιο του 2025.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη φροντίδα των παιδιών στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τον ρόλο των γιαγιάδων και των παππούδων — εκείνων που, διαχρονικά, κρατούν ζωντανή τη ζεστασιά της ελληνικής οικογένειας.