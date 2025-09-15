Lady Gaga: Όλα για την τέχνη - Βουτηγμένη σε make up από την κορυφή ως τα νύχια

Με ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό βίντεο, η τραγουδίστρια λάνσαρε το best seller foundation από την σειρά καλλυντικών της και δεν δίστασε να καλυφθεί από την κορυφή ως τα νύχια με make up.

«Το βίντεο της καμπάνιας μας γιορτάζει την ελευθερία της έκφρασης και την καθαρή μας υπόσχεση: Ένα foundation που είναι καλό για την επιδερμίδα σας, φτιαγμένο με 20 plus ενεργά συστατικά που προσφέρουν περιποίηση στο δέρμα και μακιγιάζ υψηλής απόδοσης... το best seller μας... Triclone» αναφέρει η Haus Labs το βίντεο της οποίας ξεκινά με την τραγουδίστρια να φορά ένα λευκό TShirt και έναν nude κορσέ, πριν καλυφθεί ολόκληρη με make up.

Να θυμίσουμε ότι η σειρά μέικ απ της Lady Gaga, περιλαμβάνει προϊόντα που φέρουν την υπογραφή του brand της, Haus Labs by Lady Gaga, η οποία επικεντρώνεται σε vegan και cruelty-free προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Η διαφήμιση κυκλοφόρησε λίγο μετά την ακύρωση της συναυλίας της στο Μαϊάμι για την οποία είχε δηλώσει: «Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό σόου στο Μαϊάμι», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Στη χθεσινή πρόβα και στο αποψινό μου ζέσταμα, η φωνή μου ήταν εξαιρετικά καταπονημένη και τόσο ο γιατρός όσο και ο δάσκαλος της φωνητικής με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί».

Παρ΄όλα αυτά, η τραγουδίστρια διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της αφού επαγγελματικά εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και προσωπικά δηλώνει πιο ερωτευμένη από ποτέ με τον Μάικλ Πολάνσκι.