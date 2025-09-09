Lady Gaga: Τα λόγια αγάπης στον Πολάνσκι «Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο, σ’ αγαπώ ατελείωτα»

Η απόλυτη νικήτρια των φετινών MTV Video Music Awards 2025, Lady Gaga έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασό στο instagram και μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι.

«Ονειρευτήκαμε αυτό το άλμπουμ, το σχεδιάσαμε, χτίσαμε κάθε όραμα μαζί – μιλώντας ατελείωτα για το τι θα δημιουργούσαμε για τα monsters, ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Λατρεύω το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και πόσο θέλεις να είναι ευτυχισμένοι. Γεμίζει την καρδιά μου με χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί μπορούμε να τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα — νοιάζεσαι όσο κι εγώ...

Είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και με στηρίζεις. Δουλεύεις σκληρά μαζί μου από το πρωί ως το βράδυ, ζώντας τη μουσική, τις εμφανίσεις και τα σχέδια μου με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Σ’ αγαπώ ατελείωτα.

Έχοντας τη δημιουργική σου συμμετοχή στην τέχνη μας, στη δουλειά μας και στην αγάπη μας – είναι μια αγάπη που δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ένας αληθινός αναγεννησιακός άνδρας. Το μυαλό και η καλοσύνη σου είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις. Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις. Εσύ είσαι ο δικός μου καλλιτέχνης της χρονιάς. Και η αγάπη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρα του «Mayhem» πραγματικότητα. Σ’ αγαπώ».