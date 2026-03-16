Λαγκαδάς: Ηλικιωμένος βγήκε στο μπαλκόνι με όπλα και απειλούσε τους γείτονες

Αναστάτωση προκλήθηκε σε χωριό της περιοχής του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν ένας 71χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα και άρχισε να απειλεί τους περίοικους.



Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές και διαβάζουμε στην ιστοσελίδα theopinion, ο ηλικιωμένος κραδαίνοντας τα όπλα απειλούσε τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή του 71χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή. Ωστόσο, μετά την ενημέρωση της εισαγγελικής Αρχής, ο εισαγγελέας έδωσε προφορική εντολή να αφεθεί ελεύθερος, διατάσσοντας παράλληλα την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.



Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό με τον ίδιο άνδρα.