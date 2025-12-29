Λάτσιο: Χειρουργείο στην καρδιά ο Μαουρίτσιο Σάρι - πότε επιστρέφει στους πάγκους

Ο Μαουρίτσιο Σάρι την Δευτέρα (29/12) υποβλήθηκε σε μια μικροεπέμβαση στην καρδιά. Σύμφωνα με την Λάτσιο, η προγραμματισμένη αυτή επέμβαση ήταν επιτυχής, και ο 66χρονος προπονητής αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στον πάγκο των Ρωμαίων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο Σάρι είναι καλά στην υγεία του, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι αισιόδοξοι για ταχεία ανάρρωση του προπονητή. Μάλιστα ο Ιταλός προπονητής θα βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Φορμέλο την Τετάρτη το απόγευμα, προκειμένου να επιβλέψει την τελευταία προπόνηση της ομάδας για το 2025.

Η Λάτσιο βρίσκεται στην 8η θέση του Ιταλικού πρωταθλήματος, και θα ξεκινήσει προετοιμασία για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του 2026 απέναντι στη Νάπολι την προσεχή Κυριακή (4/1) την οποία φιλοξενεί στο «Ολίμπικο».