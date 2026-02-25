“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα!

Μια βραδιά με ρυθμό, ένταση και performance επιπέδου πρωταθλήματος παρουσίασε η Lenovo στην ετήσια εκδήλωσή της για Ελλάδα και Κύπρο. Το Lenovo Universe μετέτρεψε το Onassis Ready σε μία μοναδική αρένα τεχνολογίας αναδεικνύοντας όλες τις διεθνείς συνεργασίες της Lenovo.

Την εκκίνηση έδωσε η δημοσιογράφος Λίλα Κουντουριώτη, η οποία ανέδειξε τις παγκόσμιες συνεργασίες της Lenovo με τη Formula 1, τη FIFA, τη Ducati, τη EuroLeague μέσω της Motorola (εταιρείας του Lenovo Group) , αλλά και τη DreamWorks — κόσμους όπου κάθε μικροδευτερόλεπτο μετρά.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον επίτιμο καλεσμένο, κ. Ivan Bozev, VP – Regional General Manager CEE-CA, καθώς και η εισαγωγή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Παναγιώτη Μακρυνιώτη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σενάριο αλλά πραγματικότητα, με τη Lenovo να ηγείται της μετάβασης σε ένα οικοσύστημα Hybrid και Agentic AI. Τόνισε επίσης ότι μέσα από ισχυρές παγκόσμιες συνεργασίες και με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συσκευών, υποδομών και λύσεων, η εταιρεία φέρνει το «Smarter AI for All» στην πράξη, προσφέροντας πραγματική επιχειρησιακή αξία.

Ακολούθησαν ομιλίες από τους κ.κ.:

Βασίλη Καπενή | Infrastructure Solutions Group (ISG) Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “Inference at Speed: Turn AI into Real-Time Outcomes” ,

| Infrastructure Solutions Group (ISG) Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο , Γεράσιμο Κοτσώνη | Channel Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “The AI Workplace: Productivity that Follows You” ,

| Channel Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο , Βασίλη Παλαιολόγο | Enterprise & Public Sector Sales Manager, Greece & Cyprus, με τίτλο “Lenovo 360 in the AI Era: Deploy Fast. Scale Smart. Govern Always.” ,

| Enterprise & Public Sector Sales Manager, Greece & Cyprus, με τίτλο , Διονύση Πετρόπουλο | Consumer Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “Smarter AI for All: Personal AI Experiences on Lenovo Devices” και

| Consumer Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο και Κωνσταντίνο Καράμπελα | Service Delivery Manager, South Eastern Europe, με τίτλο “Win After the Sale: Support that Builds Loyalty”.

Μέσα από τις παρουσιάσεις τους ανέλυσαν πώς οι λύσεις της Lenovo επιταχύνουν το AI, ενισχύουν τον σύγχρονο χώρο εργασίας και διασφαλίζουν ταχύτητα ανάπτυξης, ευελιξία και αποτελεσματική διακυβέρνηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, ανέδειξαν πώς το AI μετατρέπεται σε εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Lenovo Awards 2025

Τα Lenovo Awards 2025 τιμούν κάθε χρόνο τις εταιρείες και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, αναγνωρίζοντας την απόδοση, την ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη διαχρονική συνεισφορά.

Στα Lenovo Awards 2025 τιμήθηκαν Distributors και Partners που ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία της Lenovo στην αγορά, καθώς και Growth Partners οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Παράλληλα, απονεμήθηκε βραβείο Service Delivery Excellence για κορυφαία υποστήριξη και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ενώ μέσω των Individual Recognitions αναγνωρίστηκαν πρόσωπα από το δίκτυο συνεργατών με σημαντικό αντίκτυπο.

Η τελετή περιλάμβανε επίσης το Lifetime Achievement Award για πολυετή προσφορά στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και τα Total Recognition Awards για τη στρατηγική συνεισφορά στην ενίσχυση και εξέλιξη του Lenovo brand.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αφιέρωση της τελετής στη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου, τιμώντας τη διαδρομή και την παρακαταθήκη του στον χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

From Stage to Track: Experience Mode On

Το Lenovo Universe δεν έμεινε στη θεωρία. Στον χώρο, οι καλεσμένοι μπήκαν κυριολεκτικά στο παιχνίδι με F1 Simulator, με installations για ασκήσεις αντανακλαστικών - όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι οδηγοί της F1 & της Ducati - με μπασκετικές δοκιμασίες στο πνεύμα της EuroLeague, αλλά και με ένα πρωτοποριακό AI Photo Booth που μετέφερε τους συμμετέχοντες σε πίστες, γήπεδα και κινηματογραφικά σύμπαντα.

Η βραδιά έκλεισε με την τεχνολογία να δίνει τη σκυτάλη στη διασκέδαση, όταν το Lenovo Universe μετατράπηκε σε ένα after-race celebration zone, όπου συνεργάτες και φίλοι της Lenovo συνέχισαν τη βραδιά σε χαλαρό κλίμα στα vibes του DJ set της Κατερίνας Ψιμοπούλου από τον Hit 88.9, με signature cocktails από το Campari, street-food επιλογές (όπως ταιριάζει σε αθλητικές διοργανώσεις) και τα activations, μαζί με τον ELio -τον σερβιτόρο robot- να παραμένουν σε πλήρη δράση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης δήλωσε «Το όραμά μας για το “Smarter AI for All” επικεντρώνεται στην απελευθέρωση της δύναμης του AI, ώστε να φέρνουμε τον έξυπνο μετασχηματισμό σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής και προσωπικής ζωής μας. Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών, υποδομών και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, η Lenovo είναι έτοιμη να στηρίξει οργανισμούς και επαγγελματίες, αλλά και τον κάθε έναν από εμάς στη μετάβαση στη νέα αυτή εποχή, προσφέροντας τα εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα.»

Παράλληλα, η κα Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε

«Το Lenovo Universe σχεδιάστηκε ως μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, υπερ-απόδοση και συναίσθημα. Θέλαμε οι συνεργάτες μας να δουν, αλλά κυρίως να βιώσουν, πώς το AI περνά από τη θεωρία στην πράξη. Μέσα από δυναμικά activations, παγκόσμιες συνεργασίες και το οικοσύστημα της Lenovo, αναδείξαμε την ηγετική θέση της Lenovo στην παγκόσμια και την τοπική αρένα τεχνολογίας.