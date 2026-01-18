Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «ευχαριστώ» στην μητέρα του «Πίστεψε σε μένα πριν υπάρξει λόγος να το κάνει»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θέλοντας να τιμήσει την μητέρα του, Ίρμελιν Ιντενμπίρκεν, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στο Γκαλά του Εθνικού Συμβουλίου Κριτικών στη Νέα Υόρκη, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για εκείνη .

Ο 51χρονος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε το βραβείο για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «One Battle After Another», εξέφρασε από σκηνής την ευγνωμοσύνη του στην 82χρονη Ίρμελιν, που πάντα υποστήριζε «το όνειρό του».

«Περίμενα 25 χρόνια... για να κάνω μια ταινία σαν κι αυτή. Είναι τόσο επίκαιρη, μα τόσο επίκαιρη. Για τον εξτρεμισμό, για τον διχασμό. Αυτό λέει κάτι για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ήταν μια απόλυτη τιμή και μια χαρούμενη εμπειρία» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πίστεψε σε μένα πολύ πριν υπάρξει απολύτως οποιοσδήποτε λόγος να το κάνει». Ενώ στην συνέχεια απεθυνόμενος σε εκείνη είπε: «Με πήγαινες σε οντισιόν κάθε μέρα μετά το σχολείο και υποστήριζες το όνειρο... Αυτή η στιγμή υπάρχει, μόνο χάρη σε εσένα.»

Τα δύσκολα χρόνια της Ίρμελιν

Η μητέρα του Λεονάρντο, Ίρμελιν, τον μεγάλωσε ως μονογονέας στο Λος Άντζελες και ο ίδιος αποδίδει την επιτυχία της καριέρας του στην υποκριτική στην αδιάκοπη αγάπη που του έδωσε κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

Το 2014, δήλωσε στο Access Hollywood ότι η υποστήριξή της ήταν ακλόνητη, αφότου ανακοίνωσε, σε ηλικία 12 ετών, ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Η Ίρμελιν ήταν έντονα προστατευτική με τον γιο της στα πρώτα χρόνια της φήμης του, συχνά βάζοντας τον εαυτό της ανάμεσα σε αυτόν και τους παπαράτσι που κρατούσαν τις κάμερες.

Μετά τα δικά της τραυματικά πρώτα χρόνια - γεννήθηκε στη Γερμανία σε ένα καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών το 1943, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μαινόταν σε όλη την Ευρώπη - η Ίρμελιν ήταν αποφασισμένη ότι ο γιος της θα είχε μια καλύτερη ανατροφή.

Το 1998, η μητέρα της, Έλεν Ιντενμπίρκεν, δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Hellweger Anzeiger ότι η γέννησή της στο μικροσκοπικό χωριό Έρ-Έρκενσβικ, βόρεια του Ντόρτμουντ, οδήγησε την οικογένεια να περάσει «δύσκολες στιγμές», συνθήκες που τελικά θα τους οδηγούσαν να φύγουν στις ΗΠΑ, αλλά όχι πριν τελειώσει ο πόλεμος, πριν από μια δεκαετία. Η Ίρμελιν μεγάλωσε ως έφηβη σε μια γερμανική κοινότητα στη Νέα Υόρκη, ενώ οι γονείς της τελικά επέστρεψαν στις ρίζες τους τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1985.

Αφού εκπαιδεύτηκε για να γίνει νομική γραμματέας, η μητέρα του Λεονάρντο γνώρισε τον πατέρα του, Τζορτζ, ο οποίος πουλούσε κόμικς, στα είκοσί της. Θα χώριζαν πριν ο μικρός Λίο γίνει ενός έτους, αλλά, όπως έχει πει ο σταρ, ήταν φίλοι μαζί - με τον Τζορτζ να ζει δίπλα για ένα διάστημα - αν και ο δεσμός που μοιράζεται με τη μητέρα του είναι πολύ πιο ισχυρός.

Τα παιδικά χρόνια του Λεονάρντο

Αν και τα παιδικά χρόνια του Λεονάρντο σε ένα «δύσκολο» προάστιο του Ανατολικού Λος Άντζελες ήταν ευκολότερα από τις εμπειρίες της μητέρας του κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρόλα αυτά δεν ήταν καθόλου λαμπρά. «Ζούσαμε σίγουρα σε μια δύσκολη γειτονιά, αλλά ήταν ωραία. Είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα. Είναι ωραίο να μεγαλώνεις έτσι, νομίζω. Είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την πλευρά σε νεαρή ηλικία» έχει πει σε συνέντευξή του.