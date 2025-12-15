Λευκάδα: Δίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο, καρέ-καρέ η «χειρουργική» διάσωση

Συναγερμός σήμανε στη Λευκάδα όταν δίχρονο παιδί έπεσε σε σηπτική δεξαμενή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που με προσεκτικές και συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί, να ανοίξουν την μικρή επιφάνεια εισόδου και να το απεγκλωβίσουν από το βόθρο.



Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με «χειρουργικές κινήσεις», αναδεικνύοντας την ακρίβεια και την επαγγελματική προσέγγιση των διασωστών.



Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη επιτήρησης παιδιών γύρω από δεξαμενές και επικίνδυνους χώρους για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: