Λιάγκας - Καινούργιου για το παράπονο του Ουγγαρέζου που δεν έχει εκπομπή «Φταίει και ο ίδιος...»

Τις δηλώσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου -ότι σε κάποιους δίνονται ευκαιρίες να παρουσιάσουν την δική τους εκπομπή, ενώ σε εκείνον όχι - σχολίασαν μέσα από τις εκπομπές τους, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας.

«Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Δημήτρης, είμαι 100% μαζί του. Είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο, εμένα μου αρέσει τηλεοπτικά. Είναι ένα παιδί που ξεχώρισε από τα πρώτα του βήματα. Του δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες στην καριέρα του, αλλά στην πρώτη στραβή τον αποδομούσαν. Αλλά για εμένα φταίει και ο ίδιος και του το έχω πει. Εγώ δεν θα δεχόμουν να κάτσω και άλλη μια χρονιά πάνελ, εφόσον έχω δείξει στο κανάλι την αξία μου, εφόσον έχω στηρίξει τόσους παρουσιαστές, εφόσον δώσει τα διαπιστευτήριά μου, εφόσον ξέρω ότι είμαι αγαπητός στον κόσμο.

Θα έπρεπε το Mega να του δώσει μια ευκαιρία με μια εβδομαδιαία εκπομπή, για να του δείξει πως τον εκτιμάει. Το να είναι σε ένα πάνελ με πολλά δυνατά ονόματα, δεν δείχνει ότι το κανάλι τον ξεχωρίζει. Ο Δημήτρης θέλει να είναι κεντρικός παρουσιαστής» είπε η παρουσιάστρια.

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε επίσης να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα λέγοντας: «Θεωρώ ότι ο Ουγγαρέζος είναι ένα από τα πιο μορφωμένα παιδιά που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Έχει κάποια θέματα ρε παιδί μου με όλο αυτό που βγαίνει και το λέει συνέχεια, σαν μια μικρή γκρίνια ότι «με προσπέρασαν άλλοι». Έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, ο Δημήτρης είδε ας πούμε τον Κώστα Τσουρό, που είναι πιο νέος από αυτόν, να έχει πια δικιά του εκπομπή, άσχετα αν δεν πάει καλά το παιδί, εύχομαι να πάει στην πορεία. Τον Πανόπουλο, ο οποίος είναι πολύ μικρότερος του Δημήτρη και έχει δικιά του εκπομπή και ο Δημήτρης δεν έχει. Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα...

Στη συνείδηση του κόσμου, αν πεις «ποιος είναι πιο μεγάλο όνομα, ο Πανόπουλος ή ο Ουγγαρέζος;», θα σου πουν όλοι ο Ουγγαρέζος. Άσχετα αν ο Πανόπουλος έχει εκπομπή. Δηλαδή, στην τηλεοπτική χρηματιστηριακή αξία, ο Ουγγαρέζος, παρότι δεν είναι κεντρικός παρουσιαστής και είναι ο Πανόπουλος, έχει μεγαλύτερη αξία και ειδικό βάρος και η γνώμη του και το εκτόπισμά του, σε σχέση με τον Πανόπουλο. Άρα φιλικά το λέω, δεν θα έπρεπε πια να βγάζει αυτή τη γκρίνια. Από την άλλη, φταίει και ο ίδιος. Και θα πω πού φταίει ο ίδιος, γλυκά το λέω, όχι αρνητικά.

Ο Δημήτρης πάει στα κανάλια με την υπόσχεση και μένει με την υπόσχεση...

Ο Δημήτρης έφυγε από τον ΑΝΤ1 γιατί όταν ήταν με τη Φαίη, δεν του δώσανε στον ΑΝΤ1 δικιά του εκπομπή. Και έφυγε. Τους ζήτησε εκπομπή, δεν του δώσανε, έφυγε. Πήγε στο Mega, του υπόσχονται τόσα χρόνια πως θα κάνει εκπομπή. Άρα λοιπόν ο Δημήτρης κάνει ένα λάθος. Αφού πας εκεί, μην πας με την υπόσχεση. Ή όπου κι αν πας. Αφού το θέλεις τόσο και το αξίζεις κατ’ εμέ, πήγαινε και πες «θα ‘ρθω στο Πρωινό του Mega, θα μείνω στο Πρωινό του ΑΝΤ1, θα πάω στο Πρωινό του BBC, όμως θέλω ταυτόχρονα να ξεκινήσω και εκπομπή». Γιατί ο Δημήτρης πάει με την υπόσχεση και μένει στην υπόσχεση.

Κι εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο, αλλά δεν είναι ωραίο για την εικόνα του να βγαίνει και να το λέει δημόσια. Ας το πει ιδιωτικά, πήγαινε στα κανάλια. Ότι παιδιά, στην επόμενη συμφωνία μου εάν δεν έχω εκπομπή δεν θα είμαι στο κανάλι σας. Ας το κάνει ιδιωτικά με το κανάλι. Που το αξίζει, αυτό λέω. Μην το κάνει δημόσια γιατί το να βγαίνει και να λέει… ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται ότι ο Χ Πανόπουλος ή ο Χ Λάμπρος είναι καλύτερος από αυτόν».

Το παράπονο του Δημήτρη Ουγγαρέζου

«Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες. Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν και άλλες ευκαιρίες. Και εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο» είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.