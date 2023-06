Ένα αντίγραφο του Barbie DreamHouse εμφανίστηκε στην ακτή του Μαλιμπού. Το καυτό ροζ ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Airbnb, με διαθεσιμότητα προς κράτηση για διαμονή από τους θαυμαστές από τον Ιούλιο.

Το DreamHouse αναπαράγει μια σειρά από χαρακτηριστικά που έχουμε δει σε όλο το διαφημιστικό υλικό της ταινίας μέχρι στιγμής, όπως μια τσουλήθρα από το σπίτι στην πισίνα, μια πίστα χορού με μια μπάλα ντίσκο και χρυσά φουσκωτά που γράφουν «KEN».

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a…. real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything… a water slide… floating “KEN” letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf

— John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023