Βρέθηκε η σορός της ηθοποιού Νάγια Ριβέρα, που αγνοείτο τις τελευταίες ημέρες. Την ανακοίνωση έκανε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, στην Καλιφόρνια. Το γραφείο του σερίφη της Βεντούρα είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της νεαρής ηθοποιού ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι η σορός της Ριβέρα θα μπορούσε να βρεθεί σε πέντε λεπτά ή σε πέντε ημέρες από σήμερα.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020