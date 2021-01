Προ ημερών ο Τομ Χανκς εμφανίστηκε στο σόου του Γκράχαμ Νόρτον και με βαριά καρδιά έδειξε στους τηλεθεατές το νέο του κούρεμα. Ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ για τις ανάγκες του νέου του ρόλου αναγκάστηκε να ξυρίσει τελείως το κεφάλι του και να αποκτήσει ένα λουκ που δεν τον έχουμε συνηθίσει. Φυσικά ούτε ο ίδιος είχε συνηθίσει έτσι τον εαυτό του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης φορούσε ένα καπέλο τζόκεϊ.

Ωστόσο κάποια στιγμή αποφάσισε να αποκαλύψει το νέο του look. «Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το φρικτό κούρεμα που έχω κάνει για να παίξω τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ», τόνισε και έβγαλε το καπέλο του. «Δείτε το, είναι απαίσιο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν το δείχνω, ξέρω ότι φοβίζει τα παιδιά», τόνισε στη συνέχεια φορώντας και πάλι το καπέλο του.

Λίγα λόγια για τον Τομ Χανκς

Ο Τομ Χανκς (Thomas Jeffrey “Tom” Hanks, 9 Ιουλίου 1956) είναι Αμερικάνος ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Ο Χανκς δούλεψε στην τηλεόραση και σε οικογενειακές κωμωδίες, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Μπιγκ (Big) το 1988, πριν επιτύχει και σαν δραματικός ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως Φιλαδέλφεια (Philadelphia, 1993) και Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump, 1994) για τις οποίες κέρδισε συνεχόμενα το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές καλλιτεχνικές και εισπρακτικές επιτυχίες όπως Το Δικό Τους Παιχνίδι (A League of their Own, 1992), Άγρυπνος στο Σιάτλ (Sleepless in Seattle, 1993), Απόλλο 13 (Apollo 13, 1995), Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν (Saving Private Ryan, 1998), Έχετε Μήνυμα Στον Υπολογιστή Σας (You’ve Got Mail, 1998), Το Πράσινο Μίλι (The Green Mile, 1999), Ο Ναυαγός (Cast Away, 2000), Πιάσε Με Αν Μπορείς (Catch Me If You Can, 2002), Κώδικας Da Vinci (The Da Vinci Code, 2006), Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά (Extremely Loud and Incredibly Close, 2011) και Captain Phillips (2013). Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις ταινίες κινουμένων σχεδίων Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999) και Toy Story 3 (2010).

Οι συνολικές εισπράξεις των ταινιών του στο αμερικανικό box office ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

