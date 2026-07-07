Λίγο έλειψε να τον «πάρουν με τις τομάτες», αλλά ο παλιός πασόκος ξέρει...

Τρεις φορές είδαμε τον Σγουρό το τελευταίο διάστημα.

Μια που φωτογραφήθηκε με τον Ανδρουλάκη.

Μία που απειλούσε δημοσιογράφο στον «αέρα» καναλιού.

Και μία να λέει - περίπου «δεξιά» την Διαμαντοπούλου - και να αφήνει αχαλίνωτη τη σκέψη του για την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη που... απόλαυσαν τη συνέντευξη του κ. Σγουρού στο OPEN λίγο έλειψε να τον «πάρουν με τις τομάτες» - δηλαδή να τον αποδοκιμάσουν δημόσια - αλλά τελικά υπήρξε ένα «άδειασμα» τυπικό μέσω διαρροής που εν τέλει είναι και αναντίστοιχο με τη φασαρία που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με εκείνη τη θέση Δούκα για το ψήφισμα, τη ΝΔ κτλ.

Οι σύντροφοι που βγήκαν σε βραδινά τηλεπαράθυρα άρχισαν να λένε για τη «συλλογική απόφαση του Συνεδρίου», τις «προσωπικές απόψεις» και άλλα πολλά αλλά ο παλιός πασόκος ξέρει.

Και ο Σγουρός χωρίς να είναι τίποτα ακόμα - παρά ένα «καρέ» σε μία από τις δεκάδες φωτογραφίες που βγάζει καθημερινά ο Ανδρουλάκης - επειδή έχουν δει πολλά- και ακόμα πιο πολλά τα μάτια του -είπε να αφήσει την επαναστατική γυμναστική για άλλους. Και ας γκρινιάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.