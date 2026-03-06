Lily Allen: Φόρεσε το απόλυτο «φόρεμα εκδίκησης» γεμάτο αποδείξεις από εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην

H Lily Allen ξεκίνησε την περιοδεία της «West End Girl» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και εμφανίστηκε στο Royal Concert Hall της Γλασκώβης με ένα φόρεμα που κανείς δεν περίμενε. Ένα φόρεμα που έγινε viral και προκάλεσε χαμό στα σχόλια των χρηστών των social media, καθώς είχε τυπωμένες πάνω του αποδείξεις από έξοδα που έκανε ο πρώην σύζυγός της κατά την διάρκεια των εξωσυζυγικών ραντεβού με άλλες γυναίκες, αλλά και στιγμιότυπα οθόνης από συνομιλίες μέσω SMS.

Καθώς ερμήνευε τραγούδια από το άλμπουμ χωρισμού της του 2025 -στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς όσα συνέβαιναν στο γάμο της - με τον ηθοποιό του Stranger Things David Harbour - με την βοήθεια της σκηνογράφου Anna Fleischle και του στυλίστα Mel Ottenberg παρουσίασε έναν οπτικό κόσμο που αντανακλούσε και ενίσχυε την αφήγηση στη μουσική της.

Σε μια εντυπωσιακή στιγμή κατά τη διάρκεια του σετ, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μεταξύ άλλων και το «4chan Stan» - ένα ιδιαίτερα οδυνηρό κομμάτι που αφηγείται την ανακάλυψη για την απιστία του τότε συζύγου της μέσω κρυφών αποδείξεων από το κατάστημα Bergdorf Goodman.

Η ποπ τραγουδίστρια έχει επερχόμενες συναυλίες στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο προτού κατευθυνθεί στη Βόρεια Αμερική με εννέα στάσεις.