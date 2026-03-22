Lisa Kudrow: «Τελείωσα με το μπότοξ, αλλά φοβάμαι μήπως δω τον εαυτό μου να μοιάζει στη γιαγιά μου»

Botox για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια σε ηλικία 60 ετών έκανε η Lisa Kudrow και το αποκάλυψε μεταξύ άλλων στην συνέντευξη που έδωσε στο Hollywod Reporter. Όπως αποκάλυψε εμφάνισε έντονο ερεθισμό στα μάτια: «Νομίζω ότι συνέβαλε στον ερεθισμό των ματιών μου και έκανε το μέτωπό μου να δείχνει αφύσικο, οπότε μάλλον τελείωσα με αυτό» εξήγησε.

Η 62χρονη ηθοποιός ανέφερε επίσης: «Φοβάμαι μήπως μια μέρα δω τον εαυτό μου να μοιάζει με τη γιαγιά μου, αλλά είμαι ενθουσιασμένη που θα υποδυθώ μεγαλύτερους ρόλους».

Η Κούντροου έχει μιλήσει στο παρελθόν για την πλαστική που έκανε στη μύτη όταν ήταν έφηβη. «Από απαίσια, κατά τη γνώμη μου, έγινε μη απαίσια», είχε δηλώσει στην εφημερίδα «The Saturday Evening Post» το 2013. «Την έκανα το καλοκαίρι πριν πάω σε νέο Λύκειο. Έτσι, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν ήξεραν πόσο απαίσια ήμουν πριν» ανέφερε.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις αισθητικές επεμβάσεις. Το 2024, σε συνέντευξή της στο podcast «Armchair Expert» είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν κρίνω κανέναν από αυτούς που κάνουν. Πολλοί δείχνουν φανταστικοί, αλλά φοβάμαι ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα δείχνω πιο μεγάλη. Όλοι εκτός από μένα φαίνεται να κάνουν. Πρέπει κι εγώ; Επιτρέπεται να μην κάνω; Ή θα επηρεάσει το πώς με βλέπει το κοινό;».