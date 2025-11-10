Maura Higgins: Όλη η αλήθεια για τις αισθητικές επεμβάσεις και το μυστικό της απίστευτης σιλουέτας της

Το καλλίγραμμο κορμί της εντυπωσιάζει και κάθε της εμφάνιση τραβά τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Η 34χρονη σταρ του Love Island, Maura Higgins, αποκάλυψε κάνοντας Q & A στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram πώς διατηρεί την φόρμα της.

«Η γυμναστική που κάνω τους τελευταίους μήνες με κάνει να νιώθω καλύτερα από ποτέ. Κάνω πολλή power yoga και pilates. Η επόμενη χρονιά είναι εξαιρετικά συναρπαστική για μένα, οπότε θέλω να είμαι στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου» εξήγησε το μοντέλο από την Ιρλανδία.

Σε ερώτηση διαδικτυακού της φίλου σχετικά με το αν έχει κάνει μπότοξ, παραδέχθηκε ότι όντως έχει κάνει, ενώ για τις αισθητικές επεμβάσεις είπε επίσης: «Έφτιαξα τα χείλη μου τρεις μήνες αφότου βγήκα από το Love Island και τα fillers διαρκούν πέντε με έξι μήνες. Δεν έχω κάνει τίποτα από τότε, απλώς το άφησα να διαλυθεί. Αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να υποθέτει ότι έχω φτιάξει τα χείλη μου. Λένε μάλιστα ότι έχω κάνει πλαστική στη μύτη μου, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω κάνει καμία επέμβαση».

Η ανάρτησή της αυτή, έρχεται μετά από αναφορές των Μέσων ότι η επιτυχία στο Χόλιγουντ είναι δεδομένη, αφού «εντυπωσίασε τους ανθρώπους του χώρου» με το ντεμπούτο της στην υποκριτική στην ιρλανδική κωμωδία The Spin.

Η σταρ, η οποία υποδύεται τη Ρόουζ στην συγκεκριμένη ταινία, έλαβε θερμά σχόλια μετά την προβολή της στον κινηματογράφο Genesis του Λονδίνου τον περασμένο μήνα.