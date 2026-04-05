Λίζα Κούντροου: Για μένα η Φοίβη στα «Φιλαράκια» δεν ήταν ούτε τρελή, ούτε χαζή όπως τη θεωρούσαν πολλοί

Αυθόρμητη, ειλικρινής και με εξομολογητική διάθεση, η Λίζα Κούντροου μιλά για τις σπουδές της που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που τελικά ακολούθησε, για τους ρόλους που απέρριψε, αλλά και για το πώς βλέπει την κωμωδία σήμερα.

«Σπούδασα Βιολογία γιατί νόμιζα ότι ήθελα να γίνω γιατρός. Όμως ο πατέρας μου και ο αδελφός μου - που είναι γιατροί - όταν τους είπα ότι δεν ξέρω αν πραγματικά θέλω να το κάνω αυτό, μου είπαν «ε τότε μην το κάνεις». Ήταν πραγματικά πολύ υποστηρικτικοί. Για την ακρίβεια σπούδαζα εξελικτική βιολογία και σκόπευα να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές.

Για μένα, η βιολογία ήταν μια δημιουργική προσπάθεια επειδή είναι θεωρητική. Η διασκέδαση ήταν να βρίσκω θεωρίες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Με ενδιέφερε πραγματικά η πολυπλοκότητα του μυαλού μας. Πώς στο καλό προέκυψε αυτό από τυχαίες μεταλλάξεις;» εξήγησε αρχικά.

Η Φοίβη δεν ήταν τρελή, ούτε χαζή...

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της Φοίβης που υποδυόταν στην επιτυχημένη σειρά «Τα Φιλαράκια» είπε: «Εκείνη την εποχή, το 1994 όλοι θεωρούσαν ότι η Φοίβη είναι τόσο τρελή. Και σκεφτόμουν: «Είναι τρελή;». Για μένα, δεν ήταν. Και δεν ήταν ούτε χαζή. Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά μου. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω τα πράγματα που έλεγε και έκανε. Όχι με ενοχλητικό τρόπο - ήταν διασκεδαστικό.

Μέσα σε 10 χρόνια, λίγο από αυτήν μπήκε μέσα μου. Χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω. Και μπορεί επίσης να είναι διαφωτιστικό να υποδύεσαι ανθρώπους που δεν έχουν εξελιχθεί. Γι' αυτό δεν μου αρέσει να παίζω χαρακτήρες που είναι πολύ κακοί. Γιατί ταυτίζομαι με τον κάθε χαρακτήρα και δεν θέλω να το ζω τόσο πολύ αυτό».

Δεν μετανιώνω για ρόλους που απέρριψα

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αναγνωρισιμότητα και εξήγησε: «Δεν ήμουν διάσημη μέχρι τα 30 - 31 μου και όσον αφορά στην υποκριτική και τις οντισιόν και τα σχετικά, το θέμα ήταν: «Μην μπερδεύεις το ότι σε κάποιους αρέσει η δουλειά σου με το ότι τους αρέσεις εσύ».

Η Λίζα Κούντροου παραδέχθηκε ότι δεν μετανιώνει για τους ρόλους που απέρριψε: «Δεν μετανιώνω για πράγματα επειδή ξέρω γιατί είπα όχι σε όλα όσα έχω πει όχι. Μερικές φορές είναι επειδή δεν καταλαβαίνω το νόημα της ιστορίας ή απλώς δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτήν» εξομολογήθηκε.

Όσο για το αν πιστεύει ότι οι κωμικές σειρές πεθαίνουν ή απλώς εξελίσσονται, δηλώνει: «Δεν με ελκύουν οι νέες κωμικές σειρές που έχουν πολλές κάμερες και είναι μπροστά σε κοινό, επειδή δεν τις πιστεύω. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται απλώς στο ότι έχω δει πάρα πολλές κωμικές σειρές με μία μόνο κάμερα - νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο να μπορούμε να λέμε αστεία.

Νιώθω ότι φοβόμαστε πολύ να κάνουμε αστεία που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν άβολα. Αλλά τα πραγματικά καλά, δεν είναι ήπια αστεία. Είναι αστεία που είναι κάπως σαν, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό». Η κωμωδία έχει να κάνει με την έκπληξη. Χρειάζεσαι πράγματα που δεν περίμενες να έρθουν».