Lizzo: Το βάρος μου ήταν μια προστατευτική ασπίδα, μια στολή υπερήρωα που με προστάτευε στη ζωή μου

Με άρθρο της στο Substack με τίτλο «Γιατί όλοι χάνουν βάρος και τι κάνουμε; με εκτίμηση ένα άτομο που έχει χάσει βάρος» η Lizzo αναφέρεται στην απογοήτευση που ένιωθε όταν την επισκίαζε το βάρος της και μιλάει για το ταξίδι της στην απώλεια βάρους.

«Είχα κουραστεί να επισκιάζεται η ταυτότητά μου από το πάχος μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου στην μουσική, επειδή ήταν πολύ απασχολημένοι κατηγορώντας με ότι θεωρούσα το «πάχος» ολόκληρη την προσωπικότητά μου» λέει χαρακτηριστικά η 37χρονη που ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει πλέον φτάσει στο επιθυμητό βάρος.

Και συνέχισε: «Ο τρόπος με τον οποίο με έχουν αντιμετωπίσει ως δημόσιο πρόσωπο, έχει φτάσει στα όρια της συναισθηματικής κακοποίησης. Και αυτό οφείλεται απλώς στο βάρος μου. Παρ' όλα αυτά, το έκανα να λειτουργήσει υπέρ μου. Τρόλαραρα μανιωδώς αυτά τα ενοχλητικά memes και ήμουν συνειδητοποιημένη ότι ήμουν το αντικείμενο κάθε χοντροκομμένου αστείου στο διαδίκτυο. Κι όμως συνέχισα να είμαι αυτή που είμαι, επειδή είναι το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω. Και ακόμα και όταν ήμουν ο εαυτός μου, κανείς δεν το πίστευε πραγματικά».

Ύστερα από τις καταγγελίες σε βάρος της για σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, από πρώην μέλη της ομάδας της, η Lizzo άρχισε να αδυνατίζει. «Άρχισα να χάνω βάρος το φθινόπωρο του 2023. Ήμουν πολύ θλιμμένη. Είχα γίνει αντικείμενο άγριου σκανδάλου και ένιωθα σαν όλος ο κόσμος να μου γύρισε την πλάτη. Έγινα βαθιά αυτοκτονική. Απομάκρυνα όλους τους αγαπημένους μου.

Έτσι, μέσα στην αυτοαπέχθεια και την αυτοπαραμέλησή μου άρχισα να σαπίζω. Ως κάποια που έχει μιλήσει και τραγουδήσει για την αγάπη στον εαυτό μας σε όλη της την καριέρα, ήταν δύσκολο να το βλέπω να συμβαίνει και σε μένα. Και έτσι αποφάσισα να μετατρέψω την ακραία μου αδράνεια σε δράση» εξηγεί.

Η βελτίωση της υγείας της ξεκίνησε με το Pilates, μια άσκηση στην οποία στράφηκε για να «επεξεργαστεί τον πόνο της μέσα από το σώμα της». «Το χρησιμοποιούσα ως φυσικοθεραπεία. Μερικές φορές έκλαιγα μετά τις συνεδρίες. Διαπίστωσα ότι είχα χάσει κάποιο βάρος σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο είναι τώρα. Επειδή δεν ήταν σκόπιμο. Είχα αποφασίσει εκείνο τον χειμώνα να καθίσω και να γυρίσω ένα βίντεο λέγοντας ότι ήθελα να χάσω βάρος σκόπιμα» παραδέχεται.

Το βάρος μου ήταν μια προστατευτική ασπίδα

«Αφού μίλησα με μερικούς θεραπευτές, ανακάλυψα ότι το βάρος μου ήταν μια προστατευτική ασπίδα, μια χαρούμενη ζώνη άνεσης και μερικές φορές ακόμη και μια στολή υπερήρωα που με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Το βάρος μου, όπως και τα μαλλιά μου, αντιπροσώπευε τον χρόνο. Αποθήκευε ενέργεια. Και ήθελα να απελευθερωθώ από αυτό. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή και μετά, οποιοδήποτε βάρος στο φυσικό μου σώμα που αφαιρούνταν δεν ήταν ούτε ένα κιλό «χαμένο» αλλά ένα κιλό «απελευθερωμένο».

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ήθελα να αλλάξω τον τρόπο που ένιωθα στο σώμα μου. Κρατιόμουν από τόσα πολλά από τότε που πέθανε ο πατέρας μου το 2009. Κρατιόμουν από σχέσεις που ήταν βαθιά κακοποιητικές και τοξικές από το 2011. Κουβαλούσα το βάρος της υποστήριξης της οικογένειάς μου από το 2016. Ήθελα να το αφήσω να περάσει» εξομολογείται.