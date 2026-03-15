Lola Young: Μιλά για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση επί σκηνής «Επέλεξα να πληγώσω τον εαυτό μου»

Η Lola Young μιλά πρώτη φορά μετά την κατάρρευσή της επί σκηνής κατά την διάρκεια ενός φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη πέρυσι και αποκαλύπτει ότι ο εθισμός της παραλίγο να την σκοτώσει. Η δημιουργός της επιτυχίας «Messy» την ώρα που συνέβη το περιστατικό ερμήνευε το «Conceited» και οι τεχνικοί έσπευσαν να την μεταφέρουν από τη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα ακύρωσε όλες τις συναυλίες της για το άμεσο μέλλον, καθώς επικεντρώθηκε στην ανάρρωσή της.

«Επέλεξα να πληγώσω τον εαυτό μου και να τον αυτοσαμποτάρω και επέλεξα επίσης να ανέβω στη σκηνή και να εμφανιστώ σε αυτή την κατάσταση. Είμαι πολύ ευγνώμων όμως που συνέβη, επειδή ήταν ένα σημείο καμπής που μου επέτρεψε να ανακάμψω για να έχω ένα καλύτερο μέλλον και να βελτιώσω τον εαυτό μου» εξηγεί στο Rolling Stone.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι ένιωσε μεγάλη συγκίνηση όταν έλαβε μηνύματα υποστήριξης από συναδέλφους της σταρ, όπως η Katy Perry, ο Elton John και η Lady Gaga και παραδέχθηκε ότι προηγουμένως είχε εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης για να αντιμετωπίσει τον εθισμό της στην κοκαΐνη.

Η Lola Young που κέρδισε το πρώτο της βραβείο Grammy για την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία για την επιτυχία της «Messy», αποκάλυψε επίσης ότι το 2022, είχε διαγνωστεί σε ηλικία 17 ετών με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και με μια ανάρτηση στο Instagram, είχε πει: «Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις για να περιγράψω πόσο πολύ αυτή η διάγνωση έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μου και την άποψή μου για τον κόσμο γύρω μου. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ να αποδεχτώ αυτό το κομμάτι του εαυτού μου και ακόμα μαθαίνω. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος και είμαι, όπως όλοι, ικανός για απίστευτα πράγματα... η ψυχική μου υγεία όμως δεν με καθορίζει, είναι η υπερδύναμή μου».