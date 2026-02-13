Ντενίζ Γουέλτς: Ο drag queen πατέρας της, η μάχη με την κατάθλιψη και ο εθισμός με ποτό και ναρκωτικά

Για πολλά χρόνια η Ντενίζ Γουέλτς πάλευε με την κατάθλιψη και τον εθισμό και για πολλά χρόνια ο Τύπος την κακομεταχειριζόταν... αλλά όχι πια. Σήμερα στα 67 της, έχοντας δώσει τις μάχες της και έχοντας αρχίσει να βρίσκει τις ισορροπίες της δηλώνει: «Το 2025 μίλησα με τον ατζέντη μου και είπα ότι θέλω αυτή η χρονιά να είναι μια αναγέννηση για μένα. Πάντα ζήλευα λίγο τους ανθρώπους που είχαν ομάδα - εννοώ, όταν βλέπεις ανθρώπους να εμφανίζονται σε μια φωτογράφιση και έχουν μια ομάδα... Δεν είχα ποτέ ομάδα. Τέλος πάντων, είχα χάσει λίγο βάρος και ένιωθα ψυχικά πολύ καλά με τον εαυτό μου, και όλα εξαρτώνται από την ψυχική μου υγεία, οπότε σκέφτηκα να βρω τον δικό μου στυλίστα και κομμωτή, έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και να αλλάξω κατεύθυνση».

Η ηθοποιός μιλά στον Guardian και για την φήμη λέγοντας: «Η φήμη μεμονωμένα δεν είναι διασκεδαστική. Δεν θα ήθελα να είμαι διάσημη χωρίς ταλέντο να την υποστηρίξω. Αλλά υπάρχουν στοιχεία της φήμης που δεν θα ήθελα να εγκαταλείψω». Όπως: «Μου αρέσει να βρίσκομαι σε ένα ασανσέρ και να χαμογελάω σε κάποιον, και αυτός να λέει: «Εεε, ξέρεις ότι αυτό μου έφτιαξε πραγματικά τη μέρα! Περίμενε να πω στην κόρη μου ότι σε γνώρισα.»

Αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια μίλησε μεταξύ άλλων και για τον πατέρα της, Βιν, γλυκό ιδιοκτήτη εργοστασίου την ημέρα και drag queen τη νύχτα, την απόφασή της να πάει στη θεατρική σχολή Mountview στο Λονδίνο, τις πρώτες της μέρες στο θέατρο, την ευχαρίστηση που ένιωθε ο Βιν για το επάγγελμα που είχε επιλέξει και την προτίμησή του να βγαίνει έξω με τους γκέι φίλους της επειδή ήξεραν πώς να διασκεδάζουν.

Η επιλόχεια κατάθλιψη δεν με άφησε ποτέ

«Δεκατέσσερα χρόνια νηφάλια, νιώθω σαν διαφορετικός άνθρωπος» παραδέχεται. Για περισσότερο από μια δεκαετία ήταν εθισμένη στο αλκοόλ και την κοκαΐνη. Σε όλη τη δεκαετία των 20 της δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα με το ποτό ή τα ναρκωτικά. Σίγουρα, της άρεσε ένα ποτό την Παρασκευή το βράδυ, ίσως και το Σάββατο, αλλά το φόρτε της ήταν τα κλαμπ. Της άρεσε να βγαίνει με γκέι φίλους και να χορεύει όλη νύχτα.

Αλλά, στα 31 της και παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Τιμ Χίλι, γέννησε τον Μάτι. Η Γουέλτς πίστευε ότι θα δεθεί αμέσως μαζί του. Όσο για τους φίλους της, πίστευαν ότι θα επέστρεφε στα κλαμπ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αλλά τίποτα από τα δύο δεν συνέβη. Την έπληξε μια ακραία μορφή επιλόχειας κατάθλιψης που δεν την άφησε ποτέ. «Πολλές, πολλές γυναίκες θα αναρρώσουν πλήρως και αυτό δεν θα τις σκοτίσει ποτέ ξανά. Αλλά εγώ έχω ζήσει με αυτή την ασθένεια εδώ και 36 χρόνια και στη συνέχεια στράφηκα στο ποτό και τα ναρκωτικά» παραδέχθηκε.

Ο τρίτος γάμος

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Γουέλτς αναφέρεται στον Lincoln Townley, που έγινε ο τρίτος σύζυγός της. Όταν τον γνώρισε ήταν διευθυντής δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ στο Stringfellows και πάλευε επίσης με τον εθισμό. Τα ταμπλόιντ τον χαρακτήρισαν ως το αλκοολικό toyboy της (είναι 14 χρόνια νεότερος από εκείνη) και υπαινίσσονταν ότι η σχέση τους δεν είχε καμία πιθανότητα να διαρκέσει. Και οι δύο διανύουν τώρα τον 15ο χρόνο της νηφαλιότητάς τους. «Ο γάμος μου με τον Lincoln είναι το θεμέλιο της ζωής μου», λέει η Welch για εκείνον που είναι πλέον ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης, του οποίου τα έργα έχουν συλλέξει καλλιτέχνες όπως ο Michael Caine και ο Al Pacino.