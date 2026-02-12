Σίντι Κρόφορντ: «Όταν ξεκίνησα το μόντελινγκ οι άνθρωποι μου φέρθηκαν αμέσως σαν να ήμουν χαζή»

Η Σίντι Κρόφορντ μεγάλωσε στο Ιλινόις, ήταν ανέκαθεν άριστη μαθήτρια καθ' όλη την διάρκεια των σχολικών της χρόνων και στο Λύκειο ΝτεΚάλμπ το 1984 και έλαβε ακαδημαϊκή υποτροφία για να σπουδάσει μηχανική υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Γρήγορα όμως παράτησε το κολέγιο προκειμένου να εκπληρώσει το πεπρωμένο της ως σούπερ μόντελ, κάτι που την οδήγησε σε πολλές επικρίσεις.

«Οι άνθρωποι μου φέρθηκαν αμέσως σαν να ήμουν χαζή. Όμως δεν ήμουν», είπε η 59χρονη στο περιοδικό OK! Και συνέχισε: «Μεγαλώνοντας, ήθελα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά ήθελα να γίνω γιατρός ή ίσως και δασκάλα. Ακόμα και τώρα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια δουλειά. Αγαπούσα το σχολείο».

Έτσι όταν οι άνθρωποι χλεύασαν την επιλογή της να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, εκείνη αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά τους ήταν περισσότερο μια αντανάκλαση στους ίδιους παρά σε εκείνη. «Στην εποχή μου, υπήρχε αυτή η απαίσια πεποίθηση ότι αν ήσουν μοντέλο, ήσουν χαζός.Τα μοντέλα έχουν πλέον φωνή με έναν τρόπο που εμείς δεν είχαμε τότε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει στα μοντέλα την ευκαιρία να δείξουν ποιά είναι ως άτομα και ότι δεν είναι απλώς για ένα εξώφυλλο περιοδικού» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Όλοι νιώθουν λίγο ανασφαλείς. Ζούμε ακόμα σε έναν κόσμο με έντονη ηλικιακή διάκριση, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε την τάση να κάνουμε και μεγάλη αυτοκριτική. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Απλώς πρέπει να το αποδεχτείς, να είσαι ο εαυτός σου και να αφήσεις και τους άλλους να είναι ο εαυτός τους. Όλοι πρέπει να είμαστε λιγότερο επικριτικοί.»