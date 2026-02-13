Μαρκ Άντονι: Ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 8ο παιδί του και δηλώνει: «Βιώνω μια απόλυτη ανανέωση»

Εν αναμονή της πρεμιέρας του στο Λας Βέγκας «Vegas…My Way!» στο Fontainebleau, ο Μάρκ 'Αντονι προετοιμάζεται παράλληλα να υποδεχτεί το όγδοο παιδί του, το δεύτερο με τη σύζυγό του Νάντια Φερέιρα. «Βιώνω μια απόλυτη ανανέωση σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο E! News ο ερμηνευτής του «Vivir Mi Vida». «Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο. Αισθάνομαι εξαιρετικά τυχερός» συμπλήρωσε.

Αν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις τους, τα παιδιά του αναμένεται να τον συνοδεύσουν στο Βέγκας. «Όλα είναι πιθανά. Έχω ήδη κάποια από τα παιδιά μαζί μου τώρα. Όλα θα εξαρτηθούν από τα θερινά τμήματα του σχολείου και τις καλοκαιρινές διακοπές», συνέχισε.

Ο κάτοχος Grammy είναι πατέρας της 31χρονης Αριάνα και του 28χρονου Τσέις, από τη σχέση του με την Ντέμπι Ροζάντο, του 25χρονου Κρίστιαν και του 22χρονου Ράιαν από τον γάμο του με την Νταϊανάρα Τόρες, των 17χρονων διδύμων Έμε και Μαξ με την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ έχει αποκτήσει με την Φερέιρα τον 2χρονο Μάρκο.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο τα παιδιά του να ακολουθήσουν καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος, ο σταρ εμφανίστηκε υποστηρικτικός: «Είναι καθαρά δική τους απόφαση το τι θα επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. Αν με ρωτάτε όμως αν έχουν τις ικανότητες, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι», ανέφερε.

Όσο για το νέο του εγχείρημα στο Βέγκας όπως εξήγησε, αποτελεί μια «εντελώς διαφορετική πρόταση» από κάθε προηγούμενο σόου του. «Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 150 χρόνια, έτσι φαίνεται τουλάχιστον», είπε γελώντας. «Αλλά για τον συγκεκριμένο χώρο, το Fontainebleau, ετοιμάζω μια εντελώς νέα παράσταση με όλες τις μεγάλες επιτυχίες μου», πρόσθεσε.

Το σόου αναμένεται να περιλαμβάνει μια σειρά από τραγούδια που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ερμηνεύσει ζωντανά στο παρελθόν τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Με την υπόσχεση ότι το «Vegas… My Way!» έχει «λίγο από όλα», ο 'Αντονι ξεκινά σήμερα τις εμφανίσεις του oι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Αυγούστου.