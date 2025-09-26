Τζέιμι Όλιβερ: «Η σύζυγός μου και κάποια από τα παιδιά μας, έχουν νευροαποκλίνουσα διαταραχή»

Λίγο πριν κυκλοφορήσει την ολοκαίνουργια σειρά παιδικών βιβλίων μαγειρικής, «Little Food Library», η οποία απευθύνεται σε παιδιά μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών, ο 50χρονος σεφ Τζέιμι Όλιβερ θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις τραυματικές στιγμές που έζησε στο σχολείο και συγκινημένος εξήγησε γιατί τον «έσερναν» έξω από την τάξη.

«Οι συμμαθητές μου με αποκαλούσαν ηλίθιο και με κορόιδευαν επειδή ήμουν δυσλεκτικός και με «έσερναν» έξω από την τάξη για να πάω σε άλλη τάξη ειδικών αναγκών. Η δυσλεξία μου δεν είχε διαγνωσθεί ακόμα και εγώ ένιωθα άχρηστος, ηλίθιος και χοντρός.

Είμαι τυχερός που ανακάλυψα σε μικρή ηλικία το πάθος μου για την μαγειρική και ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα. Η μαγειρική ήταν αυτό που μου έδωσε ώθηση, μου έδινε αυτοπεποίθηση, ελπίδα και με έκανε να πιστέψω στον πολύ νεαρό εαυτό μου και στην αξία μου σε αυτόν τον κόσμο» εξομολογήθηκε συγκινημένος στο podcast της Νταβίνα ΜακΚολ με τίτλο «Begin Again».

Σε άλλη συνέντευξη ο Τζέιμι Όλιβερ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Τζουλς, με την οποία έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, έχει νευροαποκλίνουσα διαταραχή, όπως επίσης και κάποια από τα παιδιά τους.

«Η πάθηση της Τζουλς μπορεί να κάνει τη ζωή πραγματικά δύσκολη. Έχει απίστευτο ένστικτο, είναι απίστευτα ευγενική, πολύ αστεία. Την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά η νευροδιαφορετικότητα κάνει τη ζωή της πραγματικά ενδιαφέρουσα και πραγματικά απαιτητική. Και είμαι πολύ ευγνώμων για την Τζουλς... γιατί είναι και μια καταπληκτική μαμά» εξομολογήθηκε.

Στους Sunday Times μάλιστα είχε παραδεχθεί: «Το να έχουμε επίγνωση των διαφορών των παιδιών, μας επιτρέπει να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Η ζωή στο σπίτι είναι «τρελή». Φανταστείτε τέσσερις ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα στο τραπέζι, να προσπαθούν να περάσουν το μήνυμά τους».