Λονδίνο: Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» με περισσότερους από 3.000 Έλληνες

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού για τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε στη νέα εκδήλωση του προγράμματος «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες και παρουσία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ελληνικής αγοράς.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, αποτέλεσε την έβδομη κατά σειρά δράση εξωστρέφειας του «Rebrain Greece» και συγκέντρωσε Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε γειτονικές χώρες, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής και επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Πάνω από 3.100 συμμετέχοντες και δεκάδες συνεντεύξεις εργασίας

Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 3.107 άτομα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους 35 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις σημερινές συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και τα κίνητρα επαναπατρισμού που προσφέρει η πολιτεία.

Το «Rebrain Greece» έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει τη νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, επιχειρώντας να αναστρέψει το κύμα φυγής επιστημόνων και επαγγελματιών που έφυγαν από τη χώρα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Κεραμέως: «Η Ελλάδα γίνεται ξανά ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στις αμοιβές όσο και στις επαγγελματικές προοπτικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν, περίπου 730.000 πολίτες εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, ενώ ήδη έχουν επιστρέψει 473.000, γεγονός που αντιστοιχεί σε αναστροφή του brain drain κατά 64%.

Όπως δήλωσε η Νίκη Κεραμέως, η μεγάλη προσέλευση στο Λονδίνο αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το «Rebrain Greece» έχει εξελιχθεί πλέον σε θεσμό συνδεδεμένο με την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς υψηλής ζήτησης.

Μεταξύ άλλων, εκπροσωπήθηκαν οι κλάδοι:

της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης,

της πληροφορικής και της έρευνας & ανάπτυξης,

της ενέργειας,

της βιομηχανίας και παραγωγής,

των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

της ναυτιλίας,

των τηλεπικοινωνιών,

της φαρμακοβιομηχανίας,

του τουρισμού και της φιλοξενίας,

αλλά και του ιατρικού και υγειονομικού τομέα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό και διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

Παρουσία κυβερνητικών και διπλωματικών στελεχών

Στην εκδήλωση του Λονδίνου έδωσαν επίσης το «παρών» ο υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Τσαούσης καθώς και στελέχη του υπουργείου Εργασίας.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με το υπουργείο, ότι η επιστροφή στην Ελλάδα εξετάζεται πλέον από ολοένα και περισσότερους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες που αναζητούν νέες προοπτικές στη χώρα.