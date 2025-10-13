London Film Festival: Οι διάσημοι αστέρες που έλαμψαν στο κόκκινο χαλί

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το 69ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου BFI και θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου και όπως κάθε χρόνο σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου και όχι μόνο, έκαναν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί και συγκέντρωσαν επάνω τους τα φωτογραφικά φλας.

Η Αμάλ Κλούνεϊ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παρευρέθηκαν στο Royal Festival Hall, στο γκαλά με θέμα «Jay Kelly».

(Photo by Karwai Tang/WireImage)

Στις 10 Οκτωβρίου, στο ίδιο γκαλά και ο Άνταμ Σάντλερ με την σύζυγό του Τζάκι.

(Photo by Karwai Tang/WireImage)

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στο γκαλά της ταινίας «Bugonia».

(Photo by Karwai Tang/WireImage)

Ο Ντάνιελ Κρεγκ έδωσε το παρών στις , στην πρεμιέρα του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».

(Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

Η Τζούλια Ρόμπερτς παρακολούθησε στις 11 Οκτωβρίου, το γκαλά της ταινίας «After The Hunt» στην οποία πρωταγωνιστεί.

(Photo by Mike Marsland/WireImage)

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός, που συνεχίζει να χαράζει μια εντυπωσιακή πορεία μετά το «The Bear», Ayo Edebiri, επίσης στην ίδια πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με δημιουργία Chanel.

(Photo by Mike Marsland/WireImage)

Παρούσα και η Γκλεν Κλόουζ με την Μίλα Κούνις, στην πρεμιέρα του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».