Λόρενς - Στόουν: Η «κόντρα» για τα βραβεία και τα λυπημένα emojis «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες»

Η Τζένιφερ Λόρενς ίσως έχει κάποια... «παράπονα» από την Έμα Στόουν. Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Actor Awards (πρώην SAG), η πρωταγωνίστρια του «Hunger Games» —η οποία δεν προτάθηκε για την ταινία της «Die My Love»— φρόντισε να «πειράξει» τη Στόουν, που διεκδικεί βραβείο για το «Bugonia».

«Ήμασταν σε μια ομαδική συνομιλία και εκείνη έλαβε υποψηφιότητα για SAG, ενώ εγώ όχι», είπε η Λόρενς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Variety. «Έγραψα με κεφαλαία «ΤΙ!» και ενώ όλοι οι φίλοι, της έστελναν «συγχαρητήρια Έμα», εγώ απλώς έστειλα μια λυπημένη φατσούλα».

Η πρωταγωνίστρια του «No Hard Feelings» δεν σταμάτησε εκεί το «τρολάρισμα» με τη Στόουν, η οποία διεκδικεί το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ («Hamnet»), Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I'd Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue») και Τσέις Ινφίνιτι («One Battle After Another»). «Κάθε φορά που επιχειρεί να μιλήσει σήμερα της λέω: «Γιατί δεν μου ζητάς ακόμα συγγνώμη;», αστειεύτηκε η Λόρενς, προσθέτοντας: «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου».

Ωστόσο, η χολιγουντιανή σταρ —της οποίας η ερμηνεία στο «Die My Love» της χάρισε πρόσφατα μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα— θα χρειαστεί να αφήσει στην άκρη αυτή την «κόντρα». Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους ετοιμάζουν μια ταινία για τη Miss Piggy, σε συνεργασία με τον Κόουλ Εσκόλα, τον δημιουργό και πρωταγωνιστή του Oh, Mary!

«Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεται να το ανακοινώσω, αλλά θα το κάνω», δήλωσε τον Νοέμβριο στο podcast «Las Culturistas» και συνέχισε: «Η Έμα Στόουν και εγώ κάνουμε την παραγωγή σε μια ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ γράφει το σενάριο». Όσο για το αν θα συμπρωταγωνιστήσουν, η Λόρενς παραδέχτηκε: «Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να το κάνουμε».