Louboutin: Ο ράπερ - ηθοποιός Jaden Smith παρουσίασε τα σουρεαλιστικά υποδήματα της νέας collection

Την πρώτη του συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 παρουσίασε ο Jaden Smith, ως διευθυντής δημιουργικού ανδρικής μόδας του θρυλικού οίκου υποδημάτων Christian Louboutin. Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, ηθοποιός παρουσίασε μία σειρά από σουρεαλιστικά υποδήματα, μαζί με αξεσουάρ.

Ο νέος ρόλος του Jaden Smith στον οίκο, που ανακοινώθηκε το 2025, ήρθε ως έκπληξη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος μουσικός που επιλέχθηκε για να ηγηθεί της δημιουργικής διεύθυνσης σε μεγάλο brand πέρυσι. Ο Travis Scott εντάχθηκε στο brand Oakley ως CVO, ο A$AP Rocky στη Ray Ban ως διευθυντής δημιουργικού και η τραγουδίστρια SZA ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στη Vans.

«Αυτή η συλλογή είναι εμπνευσμένη από την ιστορία των εργατών ανά τους αιώνες» ανέφερε ο Jaden Smith, ο οποίος δεν διοργάνωσε μία τυπική επίδειξη μόδας, αλλά μία παρουσίαση που ένωσε τη μόδα με την τέχνη, τη μουσική και την ιστορική μνήμη.

Ο Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός κατέλαβε έναν άδειο, τσιμεντένιο χώρο και εγκατέστησε έκθεση με τα παπούτσια σε βάθρα, με τηλεοράσεις, διαδραστικά φωτιστικά και τη φθινοπωρινή του συλλογή, να παρουσιάζεται σε ράφια μέσα σε ένα γιγάντιο, κόκκινο κεφάλι που εκρήγνυται.

Ο Jaden Smith αποκάλυψε χαμογελαστό πορτρέτο του νεαρού Christian Louboutin και το έβαλε μπροστά και στο κέντρο, επικαλύπτοντάς το με κόκκινο όπως και πολλά άλλα στοιχεία στον χώρο.

φωτογραφία EPA

«Είναι η κύρια έμπνευσή μου» είπε ο Smith. «Θέλω πραγματικά απλώς να μάθω από αυτόν και να χρησιμοποιήσω το παρελθόν του Christian Louboutin για να δημιουργήσω το μέλλον αυτού που θα μπορούσε να είναι ο οίκος Louboutin» ανέφερε.

Στην πρώτη σειρά της επίδειξης ήταν οι γονείς του Jaden Smith, οι ηθοποιοί Γουίλ Σμιθ και Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ υποστηρίζοντας τον γιο τους στην ιστορική στιγμή. Και οι δύο φορούσαν υποδήματα του οίκου, η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ μαύρες γόβες Clou Noeud Spikes 150 Platform Slingback Peep Toe με ασημένια τρουκς και ο Γουίλ Σμιθ μαύρες μπότες λουστρίνι.