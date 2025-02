«Love is in the air» - Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε απολαυστικό βίντεο απαντά στο ΚΚΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ομολογώ, ότι άργησε. Θα περίμενα να είχε απαντήσει νωρίτερα στο βίντεο του Περισσού. Αλλά όταν είδα το βίντεο κατάλαβα ότι είχε «δουλίτσα». Μοντάζ, κοψίματα και ωραία μουσική. Ψαγμένη. Love is the air.... «Δεν έχω μπιφ εγώ μαζί τους. Αυτοί έχουν σοβαρό μπιφ με εμένα, με την αλήθεια και με την κοινωνία και στήνουν μονταζιέρες για να καλύψουν το μόνιμο βόλεμά τους μέσα στο σύστημα. Απολαύστε!» έγραψε στο Facebook στο οποίο δημοσίευσε το βίντεο με τη δέσμευση - προειδοποίηση ότι «έρχονται και άλλα». Μικρή λεπτομέρεια: Το βίντεο είναι από το περιστύλιο της Βουλής και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μας απευθύνεται στο πρώτο ενικό.