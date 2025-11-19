Λόυντ Βέμπερ: Ο γιος του πούλησε τα παπούτσια του, για να μαζέψει χρήματα και να αγοράσει αυτοκίνητο

Ο γιος του Άντριου Λόυντ Βέμπερ αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια στο ebay προκειμένου να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Όπως όλα δείχνουν ο 77χρονος μεγιστάνας του θεάτρου, του οποίου η περιουσία εκτιμάται ότι αγγίζει το ποσό των 500 εκατομμυρίων λιρών, φαίνεται να έχει προσπαθήσει να ενσταλάξει την αξία του χρήματος στα πέντε παιδιά του από μικρή ηλικία.

Ο Μπεν Φόρστερ, πρωταγωνιστής του μιούζικαλ του Βέμπερ, Jesus Christ Superstar, θυμήθηκε το εξής περιστατικό. «Κάποια στιγμή ο γιος του είχε το τηλέφωνό του κάτω από το τραπέζι. Νόμιζα ότι έβλεπε αγώνα ποδοσφαίρου, και μου είπε, "Όχι, μόλις πούλησα ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια στο eBay επειδή κάνω οικονομίες για το πρώτο μου αυτοκίνητο". Και τότε σκέφτηκα: "Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ είναι ο μπαμπάς σου και κάνεις οικονομίες για το πρώτο σου αυτοκίνητο!"».

Να αναφέρουμε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά του, η Ίμοτζεν και ο Νίκολας, γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου του με την πρώην σύζυγό του Σάρα Χάγκιλ, ενώ ο Άλαστερ, ο Γουίλιαμ και η Ιζαμπέλα είναι από τον τρίτο γάμο του με τη Μαντλίν Γκούρντον. Ο Νίκολας έφυγε από την ζωή το 2023 μετά από μια παρατεταμένη μάχη με καρκίνο του στομάχου και πνευμονία, σε ηλικία 43 ετών.