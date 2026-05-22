Λουπίτα Νιόνγκο: «Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά»- Τι απαντά στους επικριτές της η «ωραία Ελένη»

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων μηνών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα ενσαρκώσει τόσο την Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα, σε μια ταινία που ήδη θεωρείται από τις πιο αναμενόμενες της χρονιάς.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του καστ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στα social media, με ορισμένους χρήστες να αμφισβητούν ανοιχτά το αν μια μαύρη ηθοποιός μπορεί να υποδυθεί τη μυθική μορφή της «ωραιότερης γυναίκας στον κόσμο».

«Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά»



Μιλώντας στο περιοδικό Elle, η Νιόνγκο απέρριψε ευθέως την κριτική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προσεγγίζει τον ρόλο μέσα από στερεότυπα εμφάνισης.

«Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκείνο που την ενδιαφέρει είναι «ποιος είναι πραγματικά ο χαρακτήρας και τι υπάρχει πέρα από την εικόνα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Οδύσσεια είναι μια μυθολογική αφήγηση που έχει ερμηνευθεί αμέτρητες φορές μέσα στους αιώνες και πως στηρίζει απόλυτα τη δημιουργική προσέγγιση του Νόλαν.

«Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο προσπαθώντας να απολογηθεί για την επιλογή της. «Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», είπε.

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ



Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν δημόσια ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος επέκρινε ανοιχτά τον Νόλαν μέσα από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης «έχασε την ακεραιότητά του», ενώ σε άλλη ανάρτηση κατηγόρησε τον δημιουργό της ταινίας ότι «βεβηλώνει» το έργο του Ομήρου.

Οι δηλώσεις του άνοιξαν νέο κύκλο συζήτησης γύρω από την αναπαράσταση ιστορικών και μυθολογικών μορφών στον σύγχρονο κινηματογράφο, αλλά και για τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και την πιστότητα στις κλασικές αφηγήσεις.

helen of troy was fair skinned, blonde, and "the face that launched a thousand ships" because she was so beautiful that men started a war over her



casting choices that make the premise incoherent are admissions that the story was never the point and an insult to the author https://t.co/6Nmnur96ID — vittorio (@IterIntellectus) January 31, 2026

Η «Οδύσσεια» που περιμένει το Χόλιγουντ



Παρά τις αντιδράσεις, η νέα ταινία του Christopher Nolan συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Στο καστ συμμετέχουν οι Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson και Zendaya, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.



Η ίδια η Νιόνγκο αποκάλυψε ότι αποδέχθηκε την πρόταση σχεδόν αμέσως, πριν ακόμη μάθει ποιον ακριβώς ρόλο θα αναλάμβανε. Όπως είπε, διάβασε το σενάριο μέσα σε μία νύχτα και αποφάσισε ότι ήθελε να συμμετάσχει στο πρότζεκτ ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που θα της δινόταν.

Για την ηθοποιό, η συμμετοχή στην «Οδύσσεια» δεν είναι απλώς ένας ακόμη ρόλος, αλλά μέρος «ενός επικού αφηγήματος της εποχής μας».