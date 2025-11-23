Λουτράκι: Άγρια συμπλοκή και ένας τραυματίας από μαχαίρι έξω από νυχτερινό κέντρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι, όταν περίπου στις 4.30 σήμερα τα ξημερώματα ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ θαμώνων του μαγαζιού.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα loutrakiblog.com, στη συμπλοκή συμμετείχαν έξι άτομα.



Ο τραυματίας φέρεται να δέχτηκε χτύπημα στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο για την αναχαίτιση της έντασης και τη συλλογή στοιχείων.



Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι.Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.