Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια αλλά... εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;» λέει τώρα η δασκάλα

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δασκάλα στο Λουτράκι, η οποία κατήγγειλε 6χρονο παιδί πως την θώπευσε, με την ίδια να επιμένει πως το περιστατικό συνέβη και καλά έκανε που το πήγε στα άκρα.

Ειδικότερα, η 55χρονη δασκάλα, η οποία νωρίτερα είχε κάνει… ηρωική έξοδο από εκπομπή του Open λέγοντας πως ο,τι ήταν να αναφέρει, το είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου την Παρασκευή, επανήλθε με δηλώσεις της.

Έτσι η εκπαιδευτικός Ναταλία Κατσίφη μίλησε στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» όχι μόνο επιμένοντας στις καταγγελίες της αλλά κάνοντας πλέον λόγο και για… εμπάθεια εκ μέρους της. «Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και την δασκάλα άμα την αγαπάνε. Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι», είπε η εικαστικός.

«Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;»

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος κι αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο; Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στη διοίκηση του σχολείου γιατί, όπως λέει, προσπάθησαν να αποσιωπήσουν το περιστατικό.

«Μετά από 4 μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία αφού ενημέρωσα και την δασκάλα και τον διευθυντή, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Ήταν άσχημο αυτό που μου συνέβη. Πολύ άσχημο για μία δασκάλα που είναι 25 χρόνια. Πριν από χρόνια είχε συμβεί με άλλη εικαστικό σε ένα σχολείο έβγαλε το παιδάκι το γεννητικό του όργανο και αμέσως μετά το είπε αμέσως στον διευθυντή και ο διευθυντής αμέσως πήρε τους γονείς τηλέφωνο. Εγώ το λέω στο διευθυντή και δεν μου λέει τίποτα».

«Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια»

Την ίδια ώρα, η 55χρονη γυναίκα αποκάλυψε ότι κατά το παρελθόν ζούσε και εκείνη τον εφιάλτη της κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της.

«Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, υπέφερα πάρα πολύ. Τον φοβόμουνα. Χώρισα πέρσι και έκανα καταγγελία και ήρθαν 7 άτομα εκεί να μας χωρίσουν. Διαολόστελνε μέσα στο σπίτι και έβριζε και βλαστήμαγε εμένα και με καταριόταν. Κι εμένα και τα παιδιά μου. Σε όλα με έσωσε ο Ιησούς Χριστός γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στο Θεό».

«Δεν αξίζει να λέγεται εκπαιδευτικός»

Την ίδια ώρα, μεγάλο ντιμπέιτ έχει ξεσπασει στα social media για το πόσο δίκιο είχε η εκπαιδευτικός να καταγγείλει το 6χρονο παιδάκι. Όπως και να ‘χει, οι εξηγήσεις που δίνει η 55χρονη έχουν προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αλλάξτε τον χαρακτηρισμό “εκπαιδευτικός” σε “εικαστικός” που είναι και η ιδιότητα της κυρίας. Μη συνεχίζετε να ευτελίζετε τον τίτλο. Είναι ντροπή για όσους έχουν δώσει ψυχή στις αίθουσες και πραγματικά γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν συμπεριφορές σε ευαίσθητες ηλικίες», αναφέρει ένα ενδεικτικό σχόλιο στα social media.

«Ηλίθια φαντασιόπληκτη, θυματοποίηση άνευ λόγου, απίστευτη ασχετοσύνη και κακοήθεια. Είσαι επικίνδυνη. Ποιος σε διόρισε και με ποια κριτήρια; Άμεση ανάκτηση του διορισμού της τουλάχιστον».

Μάλιστα αρκετοί εστιάζουν στην ψυχική υγεία της δασκάλας. Από την πλευρά της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό και μέχρι να ολοκληρωθεί προχώρησε στη μετακίνησή της σε άλλη σχολική μονάδα.