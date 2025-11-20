Απίστευτο: Δασκάλα στο Λουτράκι κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε Δημοτικό Σχολείο του Λουτρακίου, όπου μία δασκάλα κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της Α’ Δημοτικού για θωπεία.



Η δασκάλα αρχικά κατήγγειλε ότι την θώπευσε ο μαθητής στον διευθυντή του σχολείου, με τον ίδιο να την καθησυχάζει ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο καθώς επρόκειτο για ένα 6χρονο παιδί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του taygetosnews.gr.



Η δασκάλα ωστόσο δεν το άφησε έτσι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή.

Η αστυνομία ενημέρωσε τους γονείς για την καταγγελία, οι οποίοι με τη σειρά τους θεωρώντας ακραία τη συμπεριφορά της την κατήγγειλαν εγγράφως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας.



Οι ενέργειες της πρωτοβάθμιας ήταν άμεσες, καθώς αποφασίστηκε το διάστημα της προανακριτικής η εν λόγω δασκάλα να μεταφερθεί από σε άλλο δημοτικό σχολείο του Λουτρακίου.



Ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Ντρίμερης, δήλωσε στο taygetosnews.gr: «Έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό με την καταγγελία της δασκάλας στην αστυνομία για 6χρονο μαθητή στο 1ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προανακριτικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προανακριτική δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο…».

Οι πληροφορίες του τοπικού μέσου αναφέρουν ότι ο μαθητής στην προσπάθειά του να δείξει μία εργασία στην δασκάλα την ακούμπησε σε σημείο του σώματός της.