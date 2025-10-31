Θάνατος 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: «Μπορούσε να ασκείται» - Νέα στοιχεία για την τραγωδία

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε νέα στοιχεία σχετικά με το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο.



Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.



Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι -σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα από αστυνομικές πηγές - η 10χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασυστολία, δηλαδή νεκρή, ενώ δε φαινόταν να έφερε κάποιο χτύπημα που θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι. Πάντως διενεργείται ήδη νεκροψία - νεκροτομή.



Για το συμβάν είχε προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο 52χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.