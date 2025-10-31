Ασπρόπυργος: Νεκρή 10χρονη μαθήτρια - Κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου με 10χρονη μαθήτρια δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου γύρω στις 13:00, κατά τη διάρκεια της γυμναστικής στο σχολείο.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας συνεχή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δυστυχώς όμως το παιδί κατέληξε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η 10χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασυστολία, δηλαδή νεκρό, ενώ δε φαινόταν να έφερε κάποιο χτύπημα που θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι. Μάλιστα, διενεργείται ήδη νεκροψία - νεκροτομή.

Για το συμβάν έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο 52χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.