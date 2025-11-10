Θλίψη στη Ροδόπη: «Έσβησε» 14χρονη μαθήτρια

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία των Σαπών στη Ροδόπη ο θάνατος μιας 14χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου Δ.Ε. Σαπών.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με συγκινητική ανακοίνωσή της, αποχαιρέτησε το κορίτσι που έφυγε πρόωρα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το χαμόγελο, η καλοσύνη και η δύναμη της μαθήτριας θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές όλων όσοι τη γνώρισαν, ενώ τονίζεται πως ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ροδόπης

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΑΣ.

Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! ΄Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως.

Το Γυμνάσιο Δ.Ε Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε...

Καλό ταξίδι!»