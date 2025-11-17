Ακριτικό σχολείο έκλεισε δυο μήνες μετά τον αγιασμό

Το Δημοτικό σχολείο της Γαύδου, που κρατούσε τον επίζηλο τίτλο του σχολείου στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης είναι πλέον κλειστό, δυο μήνες μετά τον αγιασμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive, μετά από κάποια χρόνια προσπαθειών, κλείνει η πόρτα του Δημοτικού Σχολείου Γαύδου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως σε όλα τα σχολεία, έτσι και στην Γαύδο τελέστηκε ο αγιασμός στο Δημοτικό σχολείο του ακριτικού νησιού με την μια και μοναδική μικρή μαθήτρια. Όμως στην συνέχεια το κορίτσι έφυγε από το νησί και η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλη Καρτσωνάκη ήταν μονόδρομος. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση εγκρίθηκε η «αναστολή λειτουργίας του 1/θ Δημοτικού Σχολείου Γαύδου (κωδικός σχολείου: 9500170) της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων, από 30-10-2025 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.»

«Λουκέτο» σε 750 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών

Το Δημοτικό σχολείο Γαύδου δεν είναι το μοναδικό. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μόνο για το φετινό σχολικό έτος ανεστάλη η λειτουργία περίπου 700 με 750 σχολείων. Η κύρια αιτία είναι η δραματική μείωση των μαθητών, μια άμεση συνέπεια του δημογραφικού προβλήματος. Μάλιστα, οι περισσότερες σχολικές μονάδες που έκλεισαν ήταν δημοτικά σχολεία.

Η υπογεννητικότητα αδειάζει τα σχολεία

Δεν είναι όμως μόνο τα σχολεία που κλείνουν, αλλά και η μείωση του αριθμού των μαθητών σε όσα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από τον Σεπτέμβριο του 2025, υπήρχαν περίπου 44.000 λιγότεροι μαθητές στην Α' Δημοτικού σε σχέση με το 2010. Επίσης, η μείωση αφορά συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς το 2024 καταγράφηκαν 36.577 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023.

Πολυσύνθετο πρόβλημα

Η μείωση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικότερα η απομάκρυνση των νέων από την ύπαιθρο σχετίζεται με την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης αλλά και υποδομών στην περιφέρεια. Οι νέοι επιλέγουν την μετακίνηση στην Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα για να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για μια καλοπληρωμένη δουλειά ή για καλύτερη ποιότητα ζωής και παρεχόμενες υπηρεσίες, κάτι που οδηγεί σε συνολική αποψίλωση της υπαίθρου από πληθυσμό.