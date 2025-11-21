«Το έκανα για προστασία»: Μιλάει για πρώτη φορά η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο στο Λουτράκι

Για πρώτη φορά, η δασκάλα που έφτασε μέχρι την Αστυνομία για να καταγγείλει έναν 6χρονο μαθητή για θωπεία, μιλά δημόσια για το περιστατικό που έχει προκαλέσει κατάπληξη σε πολίτες.

«Το θεώρησα εγώ κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Και το θεώρησα πολύ άσχημο – όχι εντάξει δεν θα φοβηθώ, ένα 6χρονο παιδί αλλά καταλαβαίνετε – φοβήθηκα και για τα άλλα παιδιά. Πώς να σας το πω; Καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι άσχημο δηλαδή, δεν είναι καλό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση κι εμείς πρέπει να προστατευόμαστε επιτέλους», είπε η κα Ναταλία Κατσίφη.

Μιλώντας την Παρασκευή (21/11) στο Mega, είπε πως το άσχημο περιστατικό συνέβη πριν από δύο-τρεις εβδομάδες, την ώρα που έκανε μάθημα εικαστικών. «Είχαν τα παιδιά ένα θέμα να ζωγραφίσουν -δεν θυμάμαι- κάτι ζωγραφίζανε εκεί πέρα. Μου λέει "κυρία", σηκώνει το χεράκι του, του λέω "τι θες παιδάκι μου;" και μου λέει "να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφική" και απαντάω "ναι παιδί μου. Έλα να μου δείξεις τη ζωγραφιά σου". Έρχεται να μου δείξει την ζωγραφιά και γίνεται αυτό το περιστατικό. Κι εντάξει κι εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Γιατί φοβήθηκα… καταλαβαίνετε δεν είναι και το καλύτερο. Γιατί κι εμείς δουλεύουμε τόσα χρόνια και θέλω κι εγώ την ασφάλεια μας», σημείωσε.

Η κα Κατσίφη ανέφερε το περιστατικό στη δασκάλα της τάξης και μετά στον διευθυντή. Την επόμενη μέρα, όπως είπε, σκέφτηκε ξανά το θέμα κα θεώρησε πως είναι «πολύ σοβαρό», και γι' αυτό τον λόγο πήγε στην αστυνομία. «Το έκανα για προστασία... Αγαπάμε όλα τα παιδάκια, ούτε με τους γονείς έχω κάποια αντιπάθεια. Αλλά πρέπει να μπουν όρια στα παιδιά από τώρα...», τόνισε η εκπαιδευτικός.

Αναφορικά με την αμφιλεγόμενη ενέργειά της να πάει στην αστυνομία, πριν απευθυνθεί στους γονείς του παιδιού, εξήγησε: «Με το που συνέβη αυτό το περιστατικό, στο παιδί είπα αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Το παιδί δεν καταλάβαινε. Μικρό είναι. Στον διευθυντή μίλησα. Αυτός δεν είπε κάτι εκείνη την στιγμή. Δεν ξέρω πως το είδε. Και στη δασκάλα του μίλησα. Μου είπε "θα το κοιτάξω, θα το έχω στο νου μου" και τα λοιπά. Ε και εντάξει εγώ δεν ήθελα να το αφήσω να πάει έτσι…».

